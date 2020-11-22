Dipkarpaz'da yapılan 120 testten 8’i pozitif çıktı

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, kişisel sosyal medya hesabın üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19 pozitif vakaların köylerinde görülmeye başladığı günden bu yana yapılan yaklaşık 120 testin 8’inin pozitif çıktığını açıkladı.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, kişisel sosyal medya hesabın üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19 pozitif vakaların köylerinde görülmeye başladığı günden bu yana yapılan yaklaşık 120 testin 8’inin pozitif çıktığını açıkladı.

Pozitif çıkan köylülerinin genel durumlarının iyi olduğunu ve bazılarının birkaç gün içinde taburcu edileceklerini kaydeden Coşkun, pozitif vakaların tümünün Rum olduğunu bildirdi.

Coşkun, yarın Sağlık Bakanlığı tarafından Dipkarpaz köyünde ücretsiz olarak PCR testi yapılacağını, yarın yaklaşık 500 adet test yapmayı planladıklarını duyurdu.

Kendisine de test yapıldığını ve sonucunun negatif çıktığını ifade eden Suphi Coşkun, köylülerini yarın test yapmaya davet etti.

Test sonucu pozitif çıkan Rum köylülerinin 6’sının tedavilerinin Güney’de 2’sinin ise KKTC devam ettiğini anlatan Coşkun, vakalar arasında 11 yaşında ve 11 aylık 2’de çocuk bulunduğunu açıkladı. Suphi Coşkun, “Bana bir şey olmaz. Ben gencim” rehavetine kapılmamaları gerektiğinin altını çizdi ve yarın yapılacak testlere köylülerini ve özellikle de yakın temaslı olduğunu düşünenlerin korkmadan, utanmadan katılmalarını istedi. Çoşkun, yarın yapılacak testlerin sonuçlarının negatif olması halinde kapalı olan köy kahvehanelerinin de açılmasının değerlendirileceğini sözlerine ekledi.