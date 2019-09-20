Dipkarpaz'da yapılan devriyede uyuşturucu ile yakalandılar

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre: 19.09.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, S.H.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet bütün bir adet de içilmiş sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan İ.A.(E-22) ve S.M.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.