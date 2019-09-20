  • BIST 100.440
  • Altın 275,212
  • Dolar 5,6942
  • Euro 6,2777
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Dipkarpaz'da yapılan devriyede uyuşturucu ile yakalandılar

» »
Dipkarpaz'da yapılan devriyede uyuşturucu ile yakalandılar
Dipkarpaz'da yapılan devriyede uyuşturucu ile yakalandılar

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre: 19.09.2019 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, S.H.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet bütün bir adet de içilmiş sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan İ.A.(E-22) ve S.M.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de yol çizgileri İskele Belediyesi tarafından belirgin hale getirildi14 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
  • İskele’de denetimler artarak devam edecek13 Eylül 2019 Cuma 10:54
  • İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Ramadan Öztörel oldu11 Eylül 2019 Çarşamba 12:26
  • Arap Ali Destanı 19 Eylül’de prömiyer yapıyor11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  • Karpaz'da ölümlü trafik kazası!11 Eylül 2019 Çarşamba 08:40
  • İskele Belediyesi, kanalizasyon çalışmaları devam ediyor10 Eylül 2019 Salı 14:08
  • İskele'de 2019 yılı emlak vergisi ödeme süresi  30 Eylül’de sona eriyor.09 Eylül 2019 Pazartesi 16:20
  • Kantara'da yangın kontrol altında (VİDEO HABER)08 Eylül 2019 Pazar 15:46
  • Kantara'da büyük yangın çıktı (VİDEO HABER)08 Eylül 2019 Pazar 15:19
  • Kızılay İskele Şubesi 27 çocuğu sünnet ettirdi08 Eylül 2019 Pazar 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti