Dipkarpaz’da, Yunus Dağ’a ait ağıl ateşe verildi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
30.07.2021 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Dipkarpaz’da, Lekko mevkiinde, Yunus DAĞ’a ait ağıl içerisinde bulunan balya ve samanlar meçhul şahıs/lar tarafından ateşe verilmek suretiyle yakılarak kundaklanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 2800 adet küçük fiğ kare balya, 3 römork arpa saman yığını, 1 kamyon buğday kısmen, 1500 torba arpa samanı, 250 torba fiğ samanı ve yarım dönüm kuru ot yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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