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Dipkarpaz'daki Kavga Olayında Yeni Tutuklama

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Dipkarpaz'daki Kavga Olayında Yeni Tutuklama
Dipkarpaz'daki Kavga Olayında Yeni Tutuklama

9 Kasım 2024 tarihinde, saat 11:00 civarında, Dipkarpaz’da Aposdolos Andreas Manastırı’nın araç park alanında iki grup arasında yaşanan kavga ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Yapılan ileri soruşturmada, F.A. (33) isimli şahsın da kavgaya karıştığı ve kanunsuz topluluk oluşturma, kavga çıkarma ve rahatsızlık verme suçlarını işlediği belirlendi.

F.A., olayla bağlantılı olarak tutuklanırken, polisin olaya dair soruşturması devam ediyor. Yetkililer, bu tür toplumsal huzuru bozan olayların önüne geçmek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.

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