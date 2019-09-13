Dipkarpaz’daki Rum okullarında akşamüstü etkinlikleri başlatılıyor

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu dün Dipkarpaz’daki Rum anaokulu, ilkokulu ve ortaokulu ziyaret ederek, okullarla ilgili yeni uygulamalar hakkında Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Dipkarpaz’daki okullarda şu an toplamda 43 çocuğun olduğunu, altı çocuklu bir ailenin Dipkarpaz’a yeniden yerleşme talebinde bulunması sebebiyle, bu sayının 49’a çıkmasının beklendiğini belirtti.

Dipkarpaz’a geri dönmek isteyen ailenin başvurusunun hemen incelenerek geri dönüşleri için gerekli kolaylıkların sağlanacağını belirten Fotiu, buradaki Rum okullarında eğitim gören öğrencileri, bilgisayar, yabancı dil, dans ve sanat gibi akşamüstü eğitim programları alabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Fotiu, söz konusu derslerin uzman bir ekip tarafından verilmesinin öngörüldüğünü, bu konuda bir toplantı gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.