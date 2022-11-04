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Dipkarpaz'dan dikkat çeken Başkan adayı! Hüseyin Hakkı ÇEBİ adaylığını açıkladı

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Dipkarpaz'dan dikkat çeken Başkan adayı! Hüseyin Hakkı ÇEBİ adaylığını açıkladı
Dipkarpaz'dan dikkat çeken Başkan adayı! Hüseyin Hakkı ÇEBİ adaylığını açıkladı

İŞTE AÇIKLAMA;

SEVGİLİ DOSTLAR, SAYGI DEĞER ARKADAŞLARIM, DEMOKRASİ NEDİR DESEM ACABA, KAÇ KİŞİ BUNU ANLAR??? VE NE KADAR DEĞERLİ BİRŞEY OLDUĞUNU BİLEBİLİR.

BİR İNSAN, ÖZGÜR İRADESİYLE KARAR VERİRDE ORTAYA ÇIKARSA, ONA SAYGI GÖSTERMEK HERKESİN GÖREVİ DEĞİLMİDİR???

BEN BİR KARAR VERİR VE ORTAYA ÇIKARSAM, BU HAYKIRIŞ ONUN, BUNUN İÇİN DEĞİLDİR. TAMAMEN İNANÇLARIM DOĞRULTUSUNDADIR.

DİPKARPAZ VE ERENKÖY BELEDİYELERİNİN BİRLEŞMESİYLE, BÖLGEYE GERÇEKTEN HİZMET SUNABİLECEĞİME İNANDIĞIMDAN VE MEVCUT ADAYLARIN BAZILARININ YIPRANMIŞ OLDUĞUNDAN, ADAY OLMAYA KARAR VERDİM.

ANCAK BAZI ÇEVRELER, BENİM ADAYLIĞIMLA İLGİLİ, KAMUOYU ÖNÜNDE ALGI YARATIP, BİR BAŞKA ADAYIN KAZANMASI İÇİN YOLA ÇIKTIĞIMI VURGULAMAKTADIRLAR.

YAPILAN BU ALGI, KESİNLİKLE YALANDIR VE BENİ KARALAMAK İÇİN ORTAYA ATILMIŞTIR. BU GİBİ DÜŞÜNCE BİLE, KARAKTERİME TERSDİR.

BENİ TANIYANLARDA BİLİRKİ, BENDE IRKÇILIK, AYRIMCILIK, ADAMCILIK, BANANECİLİK YOKTUR. İLKELERİM DOĞRULTUSUNDA, TÜM HALKIMIZA EN İYİ HİZMETİ SUNACAĞIMDAN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN.

BU VESİLE İLE, TÜM YURTTAŞLATIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLER, OYLARINA TALİBİM. SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNARIM.

Hüseyin Hakkı ÇEBİ.

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