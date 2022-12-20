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Dipkarpazlı çocuklara yemek verildi

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve eşi Andri Anastasiadi’nin Dipkarpaz’da yaşayan çocuklara ve Çocuk Yardım Komitesi çocuklarına noel yortusu ve yeni yıl dolayısıyla yemek verdiği belirtildi.
Dipkarpazlı çocuklara yemek verildi

Alithia gazetesine göre Anastasiadis yemekte yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı zorluklarla başa çıkması ümidinin korunmasının önemini vurguladı.

Anastasiadis, Dipkarpaz çocuklarının, bir gün orada özgür vatandaşların yaşayacağı umudunu koruduğunu belirtti.

Anastasiadis konuşmasında “ Türk uzlaşmazlığından” kaynaklanan zorluklardan da bahsederek bu sorunun nasıl aşılacağını görmek için çeşitli uluslararası ve Avrupa örgütlerinde mücadele ettiklerini ifade etti.


Yeni yılın, ada sakinleri arasında barış ve işbirliğinin hakim olduğu Kıbrıs sorununun adil bir şekilde çözüme kavuşturulması sonucunda oluşacak bir umut yılı olması temennisinde bulunan Anastasiadis, çocuklardan umutlarını canlı tutmalarını isterken hiç kimsenin umutsuz yaşayamayacağını, kendilerinin de umuda sahip olmak için temel nedenlerinin bulunduğunu çünkü ülkenin özgürlüğe kavuşması, ekonominin istikrarlı hale getirilmesi, refahın sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini de belirtti.

Konuşmasının sonunda çocuklara veda eden Anastasiadis yeni başkanın da çocukları misafir edeceği teyidinde bulundu.

Habere göre Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen yemekte, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Petros Dimitriu, Başkanlık İnsani konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Hükümet Sözcü Vekili Niovi Parisinu, Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif, Sosyal Yardım Müsteşarı Anastasia Anthusi ve Hazine Müsteşarı Rea Yeorgiu da katıldı.

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