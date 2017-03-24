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“Dipkarpaz’lı Kadınlar Eli ile Tarımsal Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılması Projesi” hayata geçti

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“Dipkarpaz’lı Kadınlar Eli ile Tarımsal Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılması Projesi” hayata geçti
“Dipkarpaz’lı Kadınlar Eli ile Tarımsal Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılması Projesi” hayata geçti.

Dipkarpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye’nin yaklaşık bir yıldır Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında bölge kadınlarının değişik alanlarda eğitim alacağı, üretim yapacağı ve ürettikleri ürünleri satışa sunabileceği bir mekan oluşturuldu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ile yürütülmekte olan “2015 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında daha önce yağ değirmeni olan bir bina tadil edildi.

Bölge kadınlarının organik tarım, kırsal kalkınma, ürünlerin pazarlanması, gıda güvenliği gibi konularda da kapsamlı eğitim görmesini sağlayacak projeyle eko turizminin yaygın olduğu Dipkarpaz köyünde bu alanda nitelikli bireylerin yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Suphi Coşkun konuyla ilgili açıklamasında “Başta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olmak üzere, projeyi birlikte yürüttüğümüz Tarım Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansına Teşekkür ederek, böylesi tarihi ve güzel bir mekanı köy halkına kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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