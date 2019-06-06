  • BIST 90.346
  • Altın 248,181
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dipkarpazlı vatandaş bozuk yola asfalt yama yaptı! (Video)

» »
Kuzey Kıbrıs'ta bir dönem de yollara çiçek ekme eylemleri yapılmıştı...
Dipkarpazlı vatandaş bozuk yola asfalt yama yaptı! (Video)

Kuzey Kıbrıs'ta bir dönem de  yollara çiçek ekme eylemleri yapılmıştı...

Dipkarpazlı vatandaş bozuk yola asfalt yama yaptı! (Video Haber)

Dipkarpaz sakinlerinden Bavver Dağ, bozuk yolu kendi imkanı ile tamir etti.

Yola, kendi hazırladığı betonu dökerek bozuk yolu düzelten Dağ, şu ifadeleri kullandı:

“Kara Yolları bu yolu kullanır ama görmezden gelir, zaten görse ne olacak en ufak personeli 60 yaşında yani bu yolu kullanan her araç en az 80 km hız ile geçer bundan Allah korusun motorlar özellikle yazak günah ya nereye kadar böyle gidecek neden bazı şeyleri görmezden geliyorsunuz nereye kadar böyle devam edecek”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 800 gram hintkeneviri ele geçirildi28 Mayıs 2019 Salı 15:19
  • Barınak hayvanları için İşbirliği protokolü26 Mayıs 2019 Pazar 14:59
  • Ankara keseyi yeni hükümete açtı! 288 Milyon TL geliyor, Maaşlar ödenecek!24 Mayıs 2019 Cuma 11:29
  • İskele Zabıta Birimi güçleniyor21 Mayıs 2019 Salı 12:12
  • Gırgır tekneleri Karpaz'da20 Mayıs 2019 Pazartesi 19:00
  • Havuzda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:19
  • Ani Ölüm!18 Mayıs 2019 Cumartesi 11:15
  • Bekirpaşa Lisesi 4. Bilim Şenliği yapıldı17 Mayıs 2019 Cuma 15:13
  • İskele’de Gençlik Şöleni16 Mayıs 2019 Perşembe 14:24
  • Sennaroğlu resti çekti! Bakanlık Yoksa DP’ye Giderim...16 Mayıs 2019 Perşembe 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti