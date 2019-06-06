Kuzey Kıbrıs'ta bir dönem de yollara çiçek ekme eylemleri yapılmıştı...

Dipkarpazlı vatandaş bozuk yola asfalt yama yaptı! (Video Haber)

Dipkarpaz sakinlerinden Bavver Dağ, bozuk yolu kendi imkanı ile tamir etti.

Yola, kendi hazırladığı betonu dökerek bozuk yolu düzelten Dağ, şu ifadeleri kullandı:

“Kara Yolları bu yolu kullanır ama görmezden gelir, zaten görse ne olacak en ufak personeli 60 yaşında yani bu yolu kullanan her araç en az 80 km hız ile geçer bundan Allah korusun motorlar özellikle yazak günah ya nereye kadar böyle gidecek neden bazı şeyleri görmezden geliyorsunuz nereye kadar böyle devam edecek”