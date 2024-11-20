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Diploma Skandalı... 1 Vekilin Dosyası Poliste!

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Diploma Skandalı... 1 Vekilin Dosyası Poliste!
Diploma Skandalı... 1 Vekilin Dosyası Poliste!

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, Meclis Bütçe Komitesi toplantısında diploma skandalıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özuslu, Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol'a, bu skandal çerçevesinde dokunulmazlığının kaldırılması gerekecek bir siyasi hakkında savcılık ya da polis dosyası bulunup bulunmadığını sordu.

Ahmet Varol, savcılıkta böyle bir dosya bulunmadığını, ancak polis nezdinde bir kişiyle ilgili bir dosya olduğunu belirtti.

Bu açıklama, diploma sahtecilikleriyle ilgili süregelen tartışmaların Meclis'e de yansıdığına işaret ediyor. Özuslu'nun bu konuda takibata devam edeceği ve sorunun hukuki boyutlarıyla ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği ifade ediliyor.

Bu tür gelişmeler, Kuzey Kıbrıs'taki kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik taleplerini yeniden gündeme getiriyor.

Daha fazla detay veya resmi açıklamalar geldikçe konunun boyutlarının netleşmesi bekleniyor.

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