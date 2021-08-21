  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Diplomasinin zirvesinde telefonu çaldı

» »
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Moskova ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Diplomasinin zirvesinde telefonu çaldı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Moskova ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Moskova’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’daki sivillerin tahliyesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Taliban üzerinde baskı kurmasını istedi.

Merkel’in, Putin ile Kremlin Sarayı’nda üç saati aşkın görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında komik bir an yaşandı.

Putin açıklama yaptığı sırada Merkel’in telefonu çaldı. Almanya Şansölyesi telefonunu hızlıca kapatırken, Putin’in o anlarda gülümsediği görüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En çok organ bağışını İspanyollar yapıyormuş19 Ağustos 2021 Perşembe 10:15
  • Merkel’in partisi CDU çöküyor19 Ağustos 2021 Perşembe 09:56
  • Avrupa teyakkuzda: Belarus askerleri Litvanya’yı ‘işgal etti’18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:16
  • AB Yüksek Temsilcisi'nden 'Afgan göçü' açıklaması: 'Türkiye önemli rol oynayacak'18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:54
  • Fransa’da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:53
  • Atina yakınlarında orman yangınları: 2 günde 80-90 bin dönüm arazi kül oldu18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:22
  • Fransa’nın gözde tatil beldesi alevlere teslim18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:46
  • Resmen açıklandı: Türkiye yüksek risk bölgesi16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00
  • Yunanistan’da 63 farklı yerde orman yangını14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:20
  • Berlin Duvarı’nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti