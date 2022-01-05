Diplomatik krizde rom hamlesi: Çin’in bloke ettiği içkileri Tayvan aldı

Litvanya'nın Tayvan’da temsilcilik açmasının ardından Çin'le yaşadığı diplomatik krizde yeni bir gelişme yaşandı.

Çin'in Litvanya'dan alacağı 20400 şişe romu bloke etmesinin ardından, Tayvan Litvanya'nın elinde kalan romları satın aldı.

Devlete bağlı Tayvan Tütün ve Likör şirketi, “Romu alarak Tayvan'a getirdik. Litvanya bizi destekliyor, biz de Litvanya'yı destekliyoruz. Buna kadeh kaldırmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Tayvan'ın Ulusal Kalkınma Konseyi de Facebook'ta paylaştığı bir mesajda, halka romu satın alarak Litvanya'yı destekleme çağrısı yaptı.

Çin, Litvanya'nın, tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Tayvan'ın kendi adıyla temsilcilik açmasına izin vermesi sebebiyle ağustos ayında bu ülkedeki büyükelçisini geri çağırmıştı. Çin hükümeti, Litvanya’nın bu adımının “tek Çin” ilkesini ve ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek kararın geri alınmasını istemişti.

Litvanya da, güvenlik kaygıları nedeniyle Çin’deki tüm diplomatlarını çekmişti.