Diplomatik pozisyonlar belirleniyor

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından, liderlermüzakere süreciyle ilgili bilgilendirme toplantıları yapmaya başladılar.

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından, liderlermüzakere süreciyle ilgili bilgilendirme toplantıları yapmaya başladılar. Dün Rum Ulusal Konsey toplantısında konseyde yer alan temsilcileri bilgilendiren NikosAnastasiadis’in ardından, bugün de Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakere süreciyle ilgili bilgileri Meclis Başkanı ve siyasi parti temsilcilerinin hazır bulunacağı bir toplantıda ilgili taraflara paylaşması bekleniyor.

Bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreci sonrasında, önümüzdeki dönemin nasıl şekilleneceği konusundaki soru işaretleri halen gizemini korurken, tarafların bu yeni dönemde nasıl bir diplomatik pozisyon alacağı merak ediliyor. Diplomatik kaynaklar, tarafların 19 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi EspenBarthEide’nin BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporda yer alacak çıkarımların, tarafların yeni dönemdeki diplomatik pozisyonlarını belirleme anlamında büyük rol oynayacağını düşünüyorlar.

İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs müzakere sürecinin ardından, önümüzdeki dönemin nasıl şekilleneceği sorusu halen gizemini korumaya devam ediyor. West Capella isimli sondaj gemisinin petrol ve gaz için 12 Temmuz Çarşamba günü çalışmalara başlayacak olması, Türkiye’nin bu girişime nasıl tepki göstereceği sorusunu akıllara getiriyor.

ANASTASİADİS ONAYLADI!

Crans-Montana zirvesi sonrasında dün açıklamalarda bulunan Rum lider NikosAnastasiadis, yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın doğal gaz sondaj çalışmalarının ertelenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Rum lider NikosAnastasiadis’inönceki gün akşam düzenlenen bir etkinlik sonrasında, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) doğal gaz sondaj çalışmalarının devam edip etmeyeceğinin ve bu yönde baskı olup olmadığının sorulması üzerinde, “herhangi bir baskının olmadığını, sondajın ertelenmesinin de söz konusu olmadığını” söylediğini yazdı.

Anastasiadis, İsviçre’deki konferansın çöküşü sonrasında sondaj çalışmalarının başlayıp başlamayacağı şeklindeki bir soruya, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlarının, başarısızlığa sürükleyen Türkiye’nin sorumluluğuyla ne ilgisi var? Pazartesi konuşacağım” yanıtını verdi.

TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM’DAN SONDAJ MESAJI

Rum lider NikosAnastasiadis’in sondaj çalışmalarının ertelenmeyeceğini açıklamasının hemen ardından, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, 22. Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının her iki tarafa ait olduğunu hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullanması, adamızın yakın zaman içerisinde çeşitli gerginlik senaryolarına maruz kalması ihtimalini güçlendiriyor.

Türkiye Başbakanı Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. “Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarını her iki tarafa ait olduğunu hatırlatmak istiyorum. Rum liderliğinde önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’de tek taraflı tasarruflardan kaçınılmasını uzun zamandı tavsiye etmekteyiz. Kıbrıs Rum liderliğinin barışın önünü tıkamak, tek yanlı arama işlemlerine başlamak yerine yapıcı bir tutuma yönelmesinde fayda vardır” dedi.

ERDOĞAN’DAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

İstanbul’da düzenlenen Dünya Petrol Kongresi’nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, geçtiğimiz hafta başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'na değinerek, Rum kesimini Türkiye gibi bir dostu kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz’de geçen hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Total-ENI şirketleri ile Çarşamba günü başlayacakları sondaj çalışmalarını işaret eden Erdoğan, "Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır. Aksi takdirde Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim" dedi.

Erdoğan Kıbrıs’la ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Doğu Akdeniz’de geçen hafta maalesef büyük bir fırsat kaçırıldı. Bizim ve Kıbrıs Türk tarafının tüm yapıcı yaklaşımına rağmen Rum tarafının olumsuz tavrı sebebiyle adadaki anlaşmazlıkların bir kez daha çözümsüz kalmasından üzüntü duyuyoruz.

Tarafların tutumları böylesine açıkça ortadayken kimi enerji şirketlerinin Rum kesiminin atmakta olduğu sorumsuzca adımların bir parçası olmaları kesinlikle anlayışla karşılanamaz.

Adaletin, hakkaniyetin ve uluslararası hukukun gereği hidrokarbon kaynaklarının adadaki tüm taraflara ait olmasını gerektiriyor.

Kıbrıs’taki gelişmelere taraf olan herkesten beklentimiz bölgedeki yeni gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınmalarıdır.

Aksi takdirde kendilerine sadece bölgede değil her yerde ve her alanda Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isterim.