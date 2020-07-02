Direğe çarpıp takla attı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle:
“Bugün saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Fezile CANKIR(E -26) yönetimindeki KL 010 plakalı araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpıp takla atmıştır. Çarpmanın etkisiyle kırılan aydınlatma direği o esnada ayni istikamete doğru seyreden Birkan BAŞSABAN (E35) yönetimindeki RF 640 plakalı aracın üzerine düşerek zarara neden olmuştur. Kaza sonucu yaralanan KL 010 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”
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