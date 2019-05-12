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Direğe vurup ancak durabildi

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Lefkoşa’da önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Direğe vurup ancak durabildi

Lefkoşa’da önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 00:40 raddelerinde  Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Doğu istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden 22 yaşındaki Azat Karaca yönetimindeki RA 496 plakalı araç sürücüsü, seyretmekte olduğu youn sağ kısmında bulunan Tepe Home Mağazası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ikiye ayıran orta refüj üzerine çıkarak refüj üzerinde kontrolsüz bir şekilde seyredip yine aynı refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 

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