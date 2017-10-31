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Direksiyon başında rahatsızlandı, hastanede yaşamını yitirdi

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Direksiyon başında rahatsızlandı, hastanede yaşamını yitirdi
Gazimağusa-Karpaz anayolunda tır araçla seyreden 53 yaşındaki Mehmet Andaç, direksiyon başında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Andaç, MU 081 plakalı tır araçla, bugün saat 12.00’de Gazimağusa - Karpaz anayolunun 6 ile 7’nci kilometreleri arasında seyrederken, Salamis çemberine yaklaştığı sırada aniden rahatsızlandı.

Aracını yol kenarına çekerek duran Andaç, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Andaç’ın ölüm nedeni yarın yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

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