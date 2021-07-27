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Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı!

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Tuncay Altunay (E-37), yönetimdeki JZ 911 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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