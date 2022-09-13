  • BIST 3.613,32
  • Altın 998.619
  • Dolar 18.2469
  • Euro 18.3129
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti... 1 Köpek Telef Oldu

» »
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Takla Attı
Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti... 1 Köpek Telef Oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 10:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde, Sabriye Özen SAYIM(K-33) yönetimindeki PV 233 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda bulunan Tektaş LTD. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu, yola atılan köpeğe çarpmış ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton duvara da çarptıktan sonra, orta refüje girip takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı, köpek ise telef olmuştur.

85c649cd-7f65-42ba-9249-0d69d8ca16be.jpg

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milletiyiz13 Eylül 2022 Salı 14:29
  • Tatar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması sebebiyle mesaj yayımladı13 Eylül 2022 Salı 14:20
  • KTAMS, Kamu-Sen: Eylemlilik süreci yarın Cumhurbaşkanlığı önünde devam edecek13 Eylül 2022 Salı 13:45
  • Ataoğlu,Yazar Hakan Mengüç'ü kabul etti13 Eylül 2022 Salı 12:28
  • Yılmazköy - Çamlıbel ana yolunda kaza: Şans eseri yaralanan olmadı13 Eylül 2022 Salı 12:23
  • Aktif sigortalı çalışan sayısında artış var13 Eylül 2022 Salı 12:03
  • UBP bugün aday belirlemek için toplanacak13 Eylül 2022 Salı 11:29
  • KTÖS:''Eğitim Bakanlığı katılımcı demokrasi yolunu yine izlemedi''13 Eylül 2022 Salı 11:21
  • Limasol Bankası’nın Yıllık Genel Kurulu yapıldı13 Eylül 2022 Salı 11:16
  • Kolaya okkalı zam! %30 civarında zam yapıldı...13 Eylül 2022 Salı 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti