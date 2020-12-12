Direksiyon hakimiyetini kaybetti ağaca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 15.15 sıralarında, Gemikonağı’nda Hüseyin Peterson Caddesi üzerinde, Oksana Bohachuk (K-33), yönetimindeki KR 322 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Oksana Bohachuk ve araçta yolcu olarak bulunan Miroslava Bohachuk (Ç-1) kaldırıldıkları Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.
Polisin soruşturması devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.