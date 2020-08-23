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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, beton sete çarptı yaralılar var!

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, beton sete çarptı yaralılar var!
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, beton sete çarptı yaralılar var!

Polis Bası Subaylığı’ndan alınan bilgiye görenLefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Destiny Ufuoma AGHOMI (E-19), yönetimindeki KZ 842 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Yılmazköy yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak beton sete çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Destiny Ufuoma Aghomi ve araçta yolcu olarak bulunan Samuel Nede (E-28), Cymthia Emiawele (K-28) ve Uyoyaıoghane Epbefefigo (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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