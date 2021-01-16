Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Mohammed ABULIBDE (E-20), yönetimindeki EF 737 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mohammed ABULIBDE kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polisin soruşturması devam etmektedir.
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