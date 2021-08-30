Direksiyon hakimiyetini kaybetti,toprak sete çarptı, takla attı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolunun 2-3 km’leri arasında, Cansu YEŞİRGİL (K-34), 57 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MP 996 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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