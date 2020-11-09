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Direksiyonda sosyal medyadan canlı yayın yaparken kamyona çarpıp hayatını kaybetti

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Direksiyonda sosyal medyadan canlı yayın yaparken kamyona çarpıp hayatını kaybetti
Direksiyonda sosyal medyadan canlı yayın yaparken kamyona çarpıp hayatını kaybetti

Gaziantep’te, direksiyon başında sosyal medya hesabından canlı yayın yapan 43 Ahmet İspir, kamyona çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Bedirkent Mahallesi’nde meydana geldi. Huzurevinde bakıcılık yapan İspir, otomobiliyle seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayında şarkı dinleyip yolları gösterdi.

O sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park edilmiş kamyona çarptı.

Kaza mahalline jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan İspir, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

İspir’in sosyal medyadaki canlı yayınına kaza sonrası sağlık ekiplerinin “Sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyormuş” sözleri de yansıdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan iki çocuk babası kurtarılamadı.

İspir’in cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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