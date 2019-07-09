“Direniş Otobüsü” Baf’a geri döndü

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Baf bölgesindeki direnişçileri taşıyan otobüsün, RMMO tarafından tamir edilerek Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’a teslim edilmesi haberine geniş yer verdiler.

Söz konusu otobüsün, Limasol’a gitmek için 15 Temmuz 1974’te Baf bölgesinden direnişçileri taşıdığını, Kolossi yakınlarında ise otobüse tuzak kurulduğunu yazan gazete bu olay neticesinde iki kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Gazete, RMMO tarafından tamir edilen otobüste, otobüse yönelik açılan yaylım ateşinin izlerinin muhafaza edildiğini de belirtti.

Otobüsün tamirinin, Baf Belediyesi’nin talebi üzerine 3’üncü Teknik Kısım personeli tarafından üstlenildiğini belirten gazete, otobüsün, Limasol’daki 3’üncü Destek Tugayı ve Teknik Kısım’da düzenlenen törenle, RMMO Komutanı Korgenaral İlias Leontaris tarafından Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’a teslim edildiğini yazdı.

Habere göre RMMO Komutanı Korgeneral İlias Leontaris yaptığı konuşmada, teknisyenlerin otobüsün tamirinin imkansız olduğu şeklindeki değerlendirmesine rağmen tamir edilebilmesinin meydan okuma olduğunu belirtti.

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ise otobüsü teslim alırken yaptığı açıklamada, “direniş otobüsünün”, Kıbrıs halkının mücadelesinin sembolü olduğunu ayrıca demokrasi ve meşruiyeti korumak için hayatlarını kaybedenler ve mücadele edenlere yönelik saygıyı da teşkil ettiğini ifade etti.

Fedonos ayrıca otobüsün, halkın tarihi belleğinin vurgulanması amacıyla sergileneceğini belirtti.

Haravgi gazetesi otobüsün tamiri için gerekli materyalin maliyetinin 7 bin Euro olduğunu ve Baf Belediyesi tarafından karşılandığını, emek için ise gerekli 3 bin Euro’nun ise RMMO tarafından karşılandığını yazdı.