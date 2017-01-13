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Dirt Showdown ücretsiz oldu!

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Dirt Showdown ücretsiz oldu!
Dijital oyun satış platformu Humble Bundle Store, ünlü ralli oyunu seri Dirt'ün Showdown oyununu 1 günlüğüne ücretsiz olarak sunuyor.

Ünlü Dirt serisini seviyorsanız ama 2012 yılında satışa sunulan Dirt Showdown'a sahip değilseniz sizin için harika bir haberimiz var. Sadece PC sürümü ücretsiz olan oyuna, buradaki sayfadan ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Humble Bundle Store hesabınıza giriş yapar yapmaz, oyunu satın alma kısmından 0.00 dolarlık fiyat etiketi ile ücretsiz olarak oyunu satın alabilirsiniz. Oyunu satın aldıktan sonra size verilecek olan Steam kodunu da, Steam üzerinden aktif edebilirsiniz.

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1 GÜNLÜĞÜNE ÜCRETSİZ

Bu %100’lük indirim ise 1 gün boyunca devam edecek. Ardından da oyun eski fiyat etiketiyle 14 dolardan Humble Bundle Store üzerinde satışa kaldığı yerden devam edecek. Oyun için süre ve kod limiti sınırlı. Bu yüzden Dirt Showdown’a sahip olmayan oyuncular bir an önce acele etsinler.

 

 

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