Diş Ağrısına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Diş ağrısı, İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen ve hemen hemen herkesin karşılaştığı sağlık sorunlarından birisidir. Diş ağrısı için doğal çözüm yolları arayan birçok kişinin yanı sıra bu rahatsızlık nedeniyle diş hekimlerine de çok sık başvurulur. Diş ağrılarının nedeni birçok farklı sebepten kaynaklanabilir. Şiddetli diş ağrısı ile karşı karşıya kalan ve evde doğal tedavi yöntemi ile ağrıyı kesmek isteyenler diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirler. Peki, çürük diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı nasıl geçer? İşte diş ağrısına iyi gelen şeyler ve merak ettiğiniz tüm ayrıntılar!

Günümüzün en çok şikâyet edilen rahatsızlıkları arasında yer almaktadır. Diş ağrısı insan hayatını çok olumsuz yönde etkiler, bazı geceler ise uyuyamamanıza sebep olabilir. Evde doğal yöntemler ile çürük diş ağrısına iyi gelen şeyler kullanmak isteyen kişiler, diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı için doğru yerdeler. Diş ağrısı nasıl geçer sorusuna cevap olarak evde doğal tedavi yöntemlerini bu başlık altında derledik. Peki, diş ağrısına ne iyi gelir ve evde çürük diş ağrısı nasıl geçer? İşte Diş ağrısı için doğal çözüm yolları!

Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş ağrısına tetikleyen ve diş ağrısına iyi gelen birçok etken vardır. Çürüyen dişler zamanla diğer dişlerinize de zarar vereceği için geçici çözümler arasanız da mutlaka uzman bir diş hekimine görünmeniz gerekir. Aksi takdirde ilerleyen süreçte daha kötü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz. Diş ağrısına iyi gelen bazı doğal yöntemler bulunur. O yöntemlere bu başlık altında ayrıntılı şekilde yer verdik.

Evde Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

Ağrıyı uyuşturmak için nane çayı kullanılabilir. Hassas diş etleri için genellikle uygulanır. Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşeti etkilenen bölgeye uygulamadan önce soğumasını bekleyin. Yine de biraz sıcak olmalı.

Binlerce yıldır sarımsak, tıbbi özellikleri ile tanınmış ve birçok tedavide kullanılmıştır. Diş plağının neden olduğu ağrı için, ağrı kesici olarak da işlev görebilir.

Vanilya özü, ağrıyı uyuşturmaya yardımcı olabilecek alkol içerir. Bilimsel olarak kanıtlanmış antioksidan özellikleri de vanilya özünü etkili bir iyileştirici yapar.

Bir oksijenli su ile gargara da ağrıyı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bakterileri öldürmeye ek olarak, oksijenli su plakları azaltabilir ve kanayan diş etlerini iyileştirebilir.

Diş Ağrısını Ne Keser?

Birçok kişi tarafından ilk uygulanan doğal yöntemlerden bir tanesi de karanfildir. Karanfil yağı ağrıyı etkili bir şekilde uyuşturabilir ve iltihabı azaltabilir.

Birçok insan için, tuzlu suyu ağızda çalkalamak etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye ve diş arasından söküp atmaya yardımcı olabilir.

Özellikle herhangi bir travma diş ağrınıza neden olmuşsa, yaşadığınız ağrıyı hafifletmek için soğuk kompres kullanabilirsiniz.

Hangi Diş Ağrıları ve Durumlarda Hekime Gidilmelidir?

Diş ağrıları hekimlerin en sık karşılaştığı rahatsızlıklardan bir tanesidir. Aşağıdaki durumlar ile karşılaşıyorsanız uzman bir hekime başvurmanız gerekir.

Ateş

Nefes alma veya yutma güçlüğü

Bir veya iki günden fazla süren genel ağrı

Herhangi bir bölgede şişme

Yemek yerken ve ısırırken acı hissi

Anormal kırmızı ve kanayan diş etleri

Kötü tat alma

İltihaplı Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

İyileştirici bir özelliğe sahip olan buğday çimi ağızınızda bulunan iltihabı da iyi edebilir. Enfeksiyonları önler ve yüksek klorofil içeriği de bakterilerle savaşır.

Bu noktada buğday çimi suyu tercih edebilirsiniz.

Çürük Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Anti bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan kekik, diş ağrılarına doğal tedavi yöntemlerinde tercih edilir. Diş ağrılarını geçirmek veya hafifletmek için güvenilir bir kaynak olacaktır.

Bunu kullanmak için, birkaç damla kekik esansiyel yağını ve birkaç damla suyu pamuklu bir topun üzerine sürün. Yağı su ile seyrelttikten sonra, etkilenen bölgeye uygulayın.

Ayrıca küçük bir bardak suya bir damla yağ ekleyebilir ve bir gargara yapabilirsiniz.