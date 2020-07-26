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Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat oldu

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“Bu ülkeyi Dış Basın Birliği olarak dışarıya biz anlatacağız. Yeni tip koronavirüs süreci bittikten sonra buna daha fazla yoğunlaşacağız"
Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat oldu

Dış Basın Birliği Derneği, 16. Olağanüstü Genel Kurulu, birlik lokali bahçesinde sosyal mesafe gözetilerek yapıldı.

Genel Kurulda Tahir Olcay Kıraç Başkanlık görevini Rasıh Reşat’a devretti.

Kurula, Dış Basın Birliği Eski Başkanı Tahir Olcay Kıraç ve başkanlığa yeni seçilen Rasıh Reşat’ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul, divanın oluşturulması ile devam etti.

Divan başkanlığını Mesut Günsev’in yaptığı Genel Kurulda, Eski Başkan Kıraç’ın  faaliyet ve mali raporu  açıkladı. 

Daha sonra faaliyet raporu ve mali rapor üyelerin onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.

Kıraç, burada yaptığı konuşmada, iki dönem başkan seçildiğini belirterek  bunun için herkese teşekkür etti.

Kıraç, “Beraber çalıştığım tüm yönetim kurulundaki arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum.” dedi. 

Yapılan Dernek organları seçiminde tek aday olan Rasıh Reşat, Başkanlığa seçildi.

Yeni Başkan Rasıh Reşat, burada yaptığı konuşmada, Olcay Kıraç’a bu zaman kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Reşat, “Dış Basın Birliği benim için çok önemlidir. Burada başkan olmak benim için ayrı bir duygu ve onur.” diye konuştu.

Medyanın geçmişe nazaran çok değiştiğine vurgu yapan Reşat, Dış Basın Birliği’nin öneminin buna rağmen hiç azalmadığını ve bu yapıyı canlı tutmanın fevkalade önemli olduğuna işaret etti.

Reşat, “Bu ülkeyi Dış Basın Birliği olarak dışarıya biz anlatacağız. Yeni tip koronavirüs süreci bittikten sonra buna daha fazla yoğunlaşacağız. Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın.” dedi.   

Genel kurul, dilek ve temennilerin görüşülmesiyle son buldu.

Rasıh Reşat’ın başkan olduğu Dış Basın Birliği Derneği Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

2.Başkan: Ali Ruhluel , Genel Sekreter: Burhan Canbaz, Mali Sekreter: Taner Gönül, Dış İlişkiler Sekreteri: Züleyha Karaman

Örgütlenme Sekreteri: Alihan Pehlivan, Eğitim Sekreteri: Cem Kar

Disiplin Kurulu; Selim Sayarı ve Mesut Günsev

Denetleme Kurulu: Yurdagül Atun, Emine Sivri Karahan ve Ertuğrul Çavuşoğlu

Yüksek İstişare Kurulu Genel Sekreteri: Hüseyin Turan

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Temsilcisi: Didem Gürses

Basın Kartı Komisyonu Temsilcisi: Fevzi Tanpınar

Yedek Üyeler: İkbal Arslan ve Hakan Yıldırım

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