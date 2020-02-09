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Dış Basın Birliği’nde Başkan yeniden T. Olcay Kıraç

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Dış Basın Birliği Olağan Genel Kurulu, birlik lokalinde yapıldı.Kurula, DBB Başkanı Tahir Olcay Kıraç’ın yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler katıldı.
Dış Basın Birliği’nde Başkan yeniden T. Olcay Kıraç

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, divanın oluşturulması ile devam etti.
Başkanlığı’nı Akay Cemal yaptığı Genel Kurul’da faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oybirliği ile onaylandı.

Yapılan Dernek organları seçiminde tek aday olan T.Olcay Kıraç, yeniden Başkanlığa seçildi.

Kıraç, burada yaptığı konuşmada, 2019’un DBB açısından geçmiş yıllara göre sakin geçtiğini ancak lokal içerisinde daha çok faaliyet gösterecek birtakım yatırımlar yapıldığını kaydetti.
Kıraç, “Bu senenin, daha aktif, görünür ve çok bir araya geldiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Genel kurul, dilek ve temennilerin görüşülmesiyle son buldu.

T. Olcay Kıraç’ın Başkan olduğu Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:
İkinci Başkan: Ali Ruhluel, Genel Sekreter: Burhan Canbaz, Dış İlişkiler Sekreteri: Selim Sayarı
Örgütlenme Sekreteri: Emine Sivri Karahan, Mali Sekreter: Mustafa Fidan ve Eğitim Sekreteri: Taner Gönül

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