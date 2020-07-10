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Dış Basın Birliği’nin Basın Günü Mesajı…

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Dış Basın Birliği (DBB) özellikle pandemi döneminde basın mensuplarının kendi sağlıklarını da riske atarak kamuoyunun anında ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için uğraş verdiğini hatırlattı.
Dış Basın Birliği’nin Basın Günü Mesajı…

Dış Basın Birliği (DBB) özellikle pandemi döneminde basın mensuplarının kendi sağlıklarını da riske atarak kamuoyunun anında ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için uğraş verdiğini hatırlattı.

DBB’den Basın Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, ülkedeki basın çalışanlarının kabul edilebilir normlarda başta hak ettikleri maaş ücretlerine ulaşması ve tüm çalışanların sosyal güvencelerinin sağlanması beklentisi ifade edildi.

DBB mesajında şunlara yer verildi:

“Birlik olarak ülkemizde basının her zaman tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, toplumu düşünmeye araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren etkin bir araç olarak çalışmasını her zaman savunduk.

Bu bağlamda ülke basınımız geçmişten bugüne Kıbrıs adasında yaşanan tarihsel bütün olaylarda görevini layıkıyla yerine getirmiş, kamuoyunu doğru bilgilendirmesinin yanında ülkeyi yönetenlere yol gösteren demokrasiye ve çok sesliliğe güç katan bir konumda olmuştur.

HAK EDİLEN MAAŞ VE ÜCRETLERE ULAŞILMASI

Beklentimiz, ülkemiz basın çalışanlarının kabul edilebilir normlarda başta hak ettikleri maaş ücretlerine ulaşması ve tüm çalışanların sosyal güvencelerinin sağlanmasıdır.

Basının görevini yerine getirirken karşılaştığı zorlukların aşılması adına yapılacak olan yasal çalışmaların, basın emekçisi arkadaşlarımızın görevlerini ifa ederken daha iyi koşullara ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Özellikle pandemi döneminde, kendi sağlıklarını riske atarak birçok basın emekçisi kardeşimizin kamuoyunun anında ve doğru bilgi alması için uğraş verdiği unutulmamalıdır.

Tüm meslektaşlarımızın 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlar, ömrünü basın sektörüne adamış ve bugün hayatta olmayan değerli basın emekçilerini de saygıyla yad ediyoruz.”

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