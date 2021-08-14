  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Diş beyazlaştırma yöntemi “ağartma”, mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalı

» »
Yanlış beslenme ya da doğal sebeplerle sararan ve lekelenen dişleri, ağartma yöntemiyle eski beyaz hallerine döndürmek mümkün.
Diş beyazlaştırma yöntemi “ağartma”, mutlaka doktor kontrolünde uygulanmalı

Kişisel görünümüne özen gösterenlerin en çok önem verdiği şeylerden biri beyaz ve temiz dişlere sahip olmak. Ancak zamanla, tükettiğimiz besinler başta olmak üzere kullanılan ilaçlar ya da yapısal nedenler, dişlerin sararmasına ya da lekenmelerine yol açabilir. Bu lekelerden ise ağartma yöntemiyle kurtulmak mümkün. Peki, bu işlem nasıl yapılıyor ve sonrasında bakım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nden Doç. Dr. Özgür Irmak’tan, diş beyazlatma ve bakımı hakkında önemli ipuçları...

doc.-dr.-ozgur-irmak---restoratif-dis-tedavisi-a.d.-001.jpg

Dişler neden renk değiştirir?

Günlük hayatımızda tükettiğimiz, çay, kahve, alkol gibi içecekler ve boyayıcı yiyeceklerin diş minesine tutunarak dişte renklenmeye neden olabileceğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Irmak, dişlerdeki renk değişiminin en önemli sebelerinin başında ise tütün kullanımının geldiğini söylüyor. Yaş faktörünün de dişlerdeki renk değişimlerinde belirleyici faktörlerden olduğunu belirten Doç. Dr. Özgür Irmak “Dış mine tabakası fırçalama ve diğer faktörler nedeniyle zamanlaaşınır. Aşınma sonucu incelen minenin altında daha sarımsı renkteki dentin tabakası yüzeyden yansır ve sonuçta diş daha sarı renkte görünür” diyor. Bazı lekelenmelerin, diş hekimi tarafından yüksek devirli fırça yardımıyla temizlenebileceğini söyleyen Doç Dr. Irmak, dişin içine işlemiş, antibiyotik kaynaklı veya yaşlanmaya bağlı renklenmeler içinse ağartma tedavisi uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Diş ağartma nedir?

Diş ağartma, diş yüzeyinde herhangi bir aşındırma yapmadan dişlerin doğal rengini açmanın çok etkili bir yoludur. Ağartma tedavisi, ağartıcı maddenin diş yüzeyinde belli bir süreyle etki etmesi sonucu dişin içerisine nüfuz edip, dişteki renklenmiş yapıları daha açık bir renge dönüştürmesi esasına dayanıyor. Bu işlem hekim tarafından klinikte yapılabileceği gibi hekim kontrolünde evde de uygulanabiliyor. Doç. Dr. Özgür Irmak, ileri derecedeki vakalarda her iki uygulamanın birlikte yürütülebileceğini söylüyor. İki ila dört hafta içinde tamamlanan tedavi ile sadece mevcut doğal dişlerin tonu açılabiliyor. Protezler ve dolgular üzerinde ise herhangi bir değişim yaratmıyor.

Tedavi sonrası, dişler ne kadar daha beyaz kalır?

Diş ağartması tedavisinin sonucunun kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Irmak, ağartmanın etkilerinin üç yıla kadar sürebildiğini söyledi. Ancak dişlerde renklenmeye neden olan beslenme alışkanlıkları devam ettirildiği takdirde bu sürenin kısalabileceğine de vurgu yaptı.Bazı bireylerde, tedavi sırasında veya sonrasında, dişler soğuğa duyarlı hale gelebilir. Özellikle evde uygulanan ağartma tedavisinde diş etlerinde hafif tahriş olabilir. Belirtiler genellikle geçicidir ve tedavinin bitiminden birkaç gün sonra kendiliğinden kaybolur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Gelecek Yıllarda Çocuk Hastalığı Haline Gelebilir13 Ağustos 2021 Cuma 21:00
  • “Daha Kötü Varyantların Çıkmasından Çekiniyoruz”13 Ağustos 2021 Cuma 20:30
  • Metabolizma Hakkında Bildiğimizi Sandığımız Şeyler Yanlış Olabilir13 Ağustos 2021 Cuma 20:00
  • Üstel: “Aşı belgesi sorunu bugün yarın çözülecek”13 Ağustos 2021 Cuma 18:53
  • Yoğun bakım hastalarının 'Ertelemeyin aşı olun, yanlış yapmışız' pişmanlığı13 Ağustos 2021 Cuma 12:08
  • KKTC’de 12-18 Yaşın Aşılanması Başlıyor13 Ağustos 2021 Cuma 11:38
  • DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu13 Ağustos 2021 Cuma 10:57
  • Belirtileri Delta Varyantına da Benziyor…12 Ağustos 2021 Perşembe 21:15
  • Dr. Özdemir Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!12 Ağustos 2021 Perşembe 21:02
  • Çocuklarda Dişlere Özen Gösterilmeli !12 Ağustos 2021 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti