Diş beyazlatan yiyecekler neler? İşte doğal diş beyazlatıcılar
Ceviz gibi kuru yemişler yemenin dişinize bir çok yararı vardır. Bu yararlardan biri de plakları azaltır ve dişinizin beyaz rengine dönmesine yardımcı olur.
Bunun yanında, ceviz gibi kuru yemişlerin sağlığınız üzerinde de olumlu etkisi vardır.
- Ceviz, omega 3 yağ asidi yüksek bir besindir. Kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.
- Vitaminler, proteinler ve antioksidanlar açısından zengindir.
bazı meyve ve sebzeleri yiyerek, dişlerinizi doğal bir şekilde beyazlatabilir, hastalıkları önleyebilirsiniz. Bu yiyecekler, ihtiyacınız olan besinleri sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
12 Ekim 2019 Cumartesi 13:55
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