Diş beyazlatma (Bleaching) nedir?

Günlük olarak tüketilen yiyecek, içecekler veya sigara kullanımı dişlerin doğal beyazlığının kaybolmasına sebep olabilir. Gülümsememizi öne çıkartan dişlerimizin bembeyaz olmasına yönelik geliştirilen tedavilerden biri de 'diş beyazlatma'dır. Peki diş beyazlatma nedir? Diş beyazlatma nasıl yapılır?

Son zamanlarda sağlıklı dişlere sahip olmanın yanı sıra beyaz ve parlayan dişlere sahip olmanın önemi de arttı.

Dişteki renk değişiminin farklı sebepleri vardır.

Gün içinde tüketilen her türlü çay, kahve, sigara, boyalı içecekler, kola, kırmızı şarap gibi içecekler dişlerin renginin koyulaşmasına neden olur.

Diş rengi de ten renginiz gibi kalıtsaldır ve doğal olarak daha koyu olabilir. Çocuk yaşta kullanılan bazı ilaçlar da dişlerde koyu lekelere neden olur. Nedeni ne olursa olsun dişlerin daha beyaz ve estetik olması mümkündür.

Dişlerde meydana gelen renklenmeler, diş beyazlatma (bleaching) işlemi ile giderilebilir.

DİŞ BEYAZLATMA (BLEACHING) NEDİR?



Günümüzde en çok kullanılan estetik işlemlerden biri olan 'Diş Beyazlatma', çoğu diş hekimi tarafından uygulanır.

Diş beyazlatma (bleaching) karbamid peroksit ve türevleri kullanılarak yapılan bir ağartma (renk açma) işlemidir.

Diş beyazlatma dişlerin beyazlaşmasını ve renk değiştirmelerinin azalmasını beyazlatma jelleri yardımıyla sağlar.

Diş beyazlatma işlemi, diş taşı temizliğinden ve eğer varsa çürük tedavisinden sonra uygulanması gereken bir işlemdir.

DİŞ BEYAZLATMADA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

Beyazlatma işlemi iki sistemle uygulanır;



İlk seçenek diş hekiminin birebir hastaya uyguladığı işlemdir. Muayenehane ortamında dişlere sürülen bir jel ile dişler beyazlatılır. İşlem süresi 1,5 saattir işlem sonunda dişler 5 ton beyazlar.

Seanslar arasında hastanın renklendirici gıdalardan (çay, kahve, şarap vb.) uzak durması ve sigara kullanımını en aza indirmesi istenir.

Beyazlatma seansları arasında hassasiyetler görülebilir. Fakat kullanılacak olan hassasiyet giderici diş macunları ile bu hassasiyetler ortadan kalkmaktadır.



İkincisi de hastanın kendi dişlerine özel şeffaf bir aparat hazırlanması ile gerçekleştirilir. Beyazlatma jelleri hastaya verilir,evde günde 1-2 saat aparat üzerine uygulanan jel hasta tarafından kullanılır. 6-8 gün içerisinde dişler beyazlar. Haftalık kontrollerle tedavinin nasıl gittiği izlenerek gereken değişiklikler yapılır.

Hastaya hangi yöntemle beyazlatma uygulanacağına diş hekimi ve hasta birlikte karar vermelidir.

Kalıcılık süresi, kişinin diş yüzeyinin pürüzsüz olup olmamasına, tükürük yapısına, çay, kahve ve sigara tüketimine, dişlerine özen gösterip göstermemesine bağlı olarak değişiklik gösterse de yaklaşık 2-3 yıl sürüyor.

DİŞ BEYAZLATMA DİŞE ZARAR VERİR Mİ?

Diş beyazlatma profesyonel koşullarda uygulandığında dişlere zarar vermez. Ancak bu işlem teknik olarak hassastır ve doğru koşullarda uzman kişiler tarafından uygulanması önem taşır.