Diş Çekimi Sonrası Dikkat Edilecek Noktalar !

Dr. Dt. Beril Karagenç Batal konu ile ilgili bilgiler verdi.

Beslenme ve güzel gülümseme için en önemli organ kuşkusuz ki dişler. Dişleri birçok nedene bağlı olarak ( gömülü 20 yaş dişleri, zamanında düşmeyen süt dişleri, restore edilemeyecek kadar kırık ve çürük dişler gibi...) çekmek zorunda kalabiliriz. Genelde küçük bir cerrahi olan diş çekimi sonrası en önemli unsur cerrahi bölgenin temizliğidir. Cerrahi bölge temiz tutulmaz ise, ciddi enfeksiyonlar ve ağrılar kaçınılmazdır.

Diş çekimi sonrası, tampon ısırarak bölgeye 30-40 dakika kadar basınç uygulanmalıdır. Bu işlem kanamayı baskılar. Ayrıca kanamayı arttıracak durumlardan kaçınılmalıdır. Ağız suyla çalkalanmamalıdır. Özellikle alkol ve sigaradan 24 saat uzak durulmalıdır. Çekimden en az 2 saat sonra yemek yenilmelidir. 24 saat sıcak besinler ve içecekler tüketilmemelidir. Ayrıca aspirin türevi ağrı kesiciler almak kanamayı artırır ve iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler bu nedenle kullanımından kaçınılmalıdır. Ekşili, acılı, kıtırlı besinler yara yerini tahriş edebilir.