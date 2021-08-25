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SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Diş Çekimi Sonrası Dikkat Edilecek Noktalar !

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Diş Çekimi Sonrası Dikkat Edilecek Noktalar !
Diş Çekimi Sonrası Dikkat Edilecek Noktalar !

Dr. Dt. Beril Karagenç Batal konu ile ilgili bilgiler verdi.

 
Beslenme ve güzel gülümseme  için en önemli organ kuşkusuz ki dişler. Dişleri birçok nedene bağlı olarak ( gömülü 20 yaş dişleri, zamanında düşmeyen süt dişleri, restore edilemeyecek kadar kırık ve çürük dişler gibi...) çekmek zorunda kalabiliriz. Genelde küçük bir cerrahi olan diş çekimi sonrası en önemli unsur cerrahi bölgenin temizliğidir. Cerrahi bölge temiz tutulmaz ise, ciddi enfeksiyonlar ve ağrılar kaçınılmazdır.
 
Diş çekimi sonrası, tampon ısırarak bölgeye 30-40 dakika kadar basınç uygulanmalıdır. Bu işlem kanamayı baskılar. Ayrıca kanamayı arttıracak durumlardan kaçınılmalıdır. Ağız suyla çalkalanmamalıdır. Özellikle alkol ve sigaradan 24 saat uzak durulmalıdır. Çekimden en az 2 saat sonra yemek yenilmelidir. 24 saat sıcak besinler ve içecekler tüketilmemelidir. Ayrıca aspirin türevi ağrı kesiciler almak kanamayı artırır ve iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler bu nedenle kullanımından kaçınılmalıdır. Ekşili, acılı, kıtırlı besinler yara yerini tahriş edebilir.
 
Diş çekimi sonrası ödem ve ağrı ya karşı soğuk uygulaması yapılabilir. Çekimden bölgesi 24 saat içinde fırçalanmamalıdır. 1 gün sonrasında diş fırçalanır ve antiseptik gargaralar ile yara bölgesinin temizliği sağlanır. Yemek yerken çekim boşluğuna giren gıdaların orada bakteri oluşturması sebebiyle ve enfeksiyonu gelişebilir. Epeyce ağrılı bu durum genellikle 1 hafta devam edebilir ve vakit geçirmeden doktorunuza baş vurmanız gerekir.
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