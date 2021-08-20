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Diş Çürüğünü Engellemenin Yolları !

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Diş Çürüğünü Engellemenin Yolları !
Diş Çürüğünü Engellemenin Yolları !

Diş Hekimi Zafer Kazak, hemen hemen yer yaşta görülen diş çürüğünün oluşumunun nasıl engellenebileceğini anlattı. İşte diş çürüklerini önleyecek öneriler...

Diş çürüğünün oluşması için birkaç tane faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan biri bakterilerdir. Bu bakteriler olmazsa çürük olmaz. İkincisi dişin kendi yüzeyidir. Üçüncüsü ise bunların olduğu noktada besin artıklarının birikmesidir. Biz ortamdaki bakterileri tamamen uzaklaştıramayız ama çürüklerin oluşmasını aktive eden besin artıklarının birikmesini engelleyebiliriz. Bunu engellemenin de temel yolu doğru bakım uygulamaktır

Sadece diş yüzeylerini fırçalamanın diş çürüklerini engellemeye yetmez. Mutlaka dişlerin ara yüzeylerinde biriken besin artıklarını uzaklaştıracak şekilde tercihen diş ipi ya da diş arası fırçası kullanmamız gerekmektedir. Bir de dişlerde yapılmış çeşitli restorasyonlar, dişe yapılan porselen kaplama ya da dolgu sonucunda diş arasında oluşan boşluklar da dişlerin daha hızlı çürümesini sağlayabilir.

Ayrıca kişiden kişiye değişen çiğneme yüzeylerindeki girinti çıkıntılar da daha hızlı diş çürümesini ya da daha az bakım yapmasına rağmen dişlerin daha geç çürümesine sebep olabilir. Bu noktaları da mutlaka belli periyotlarda doktorlarımıza göstererek önlemini almalıyız.

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