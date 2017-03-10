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Diş doktoruna gitmeden evde diş beyazlatma nasıl yapılır?

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Diş doktoruna gitmeden evde diş beyazlatma nasıl yapılır?
Çok fazla kahve, çay tüketiminden dolayı dişleriniz sarardıysa bu yöntemlerle dişlerinizi beyazlatabilirsiniz.

İnternette hemen her sağlık sitesinde diş beyazlatmayla ilgili yöntemler bulmak mümkün… Peki internette yazılan her şey doğru mu? Prof. Dr. Özge Kılıç, diş beyazlatmanın evde tek başına yapılmasının zor olduğunu, ancak yapılacaksa da bir hekime danışılmadan uygulanmaması gerektiğini söylüyor.

BİLMEDEN ZARAR VEREBİLİRSİNİZ!
Hekim Kılıç, ‘Evde yapılan beyazlatma tedavilerinin çoğu yanlış yöntemlerden oluşuyor. Yanlış bir diş beyazlatma kürü, diş minelerinize zarar verebilir. Sıklıkla yanlış ve hatalı uygulamalar sonrası dişlerini kaybeden hastalarla karşılaşıyoruz. Diş minesi hassas ve pürüssüz bir alandır. Bu alan zarar görürse dişin çürüyerek zarar görmesine sebep olabilir' diyor. İşte diş beyazlatma yöntemlerinden bazıları…

Oksijenli su ve karbonat
Oksijenli su ve karbonat evde diş beyazlatma yöntemlerinin en sık kullanılanıdır. Macun kıvamına gelene kadar her iki maddeden de karıştırın ve diş fırçanız ile her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu karışımı 3-5 gün kullandıktan sonra tekrar kullanmak için 6 ay kadar beklemelisiniz. Aşındırıcı madde olan bu iki malzeme dişlerinize zarar verebilir. Ev yapımı tarifleri doktorunuza danışmadan denememenizi öneririz.

Elma sirkesi gargarası
Seyreltilmiş elma sirkesinin dişlerde inanılmaz bir etkisi olduğu söylenir. 3 ölçek su ve 1 ölçek sirkeyi karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz.

Muz kabuğu
Muz kabuğunun iç kısmı potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu mineraller diş minesi tarafından emilir ve beyazlatıcı etki gösterir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun içini dişlerinize sürün ve 2 dakika bekletin. Ardından iyice durulayın.

Çilek macunu
Çilek, malik asit içerir. Bu asit, kahve, şarap ve çay lekelerine karşı muhteşem bir etkiye sahiptir. 2 çileği ezin ve karbonat ile karıştırıp 5-7 dakika dişlerinizi fırçalayın. Her gün kullanmamanızı öneririz.

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