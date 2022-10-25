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Diş eti hastalığı ve diğer organlara etkileri nelerdir?

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Diş Hekimi Sibel Örsal, diş eti hastalığı hakkında bilgilendiriyor.
Diş eti hastalığı ve diğer organlara etkileri nelerdir?

Diş sağlığı hemen her yerde yazılan konuşulan bir konu olmasına rağmen hala 35 yaş üstü bireylerin ortalama %75 inde diş eti problemi ve en az 5 dişin eksik olduğunu görüyoruz. Gelişen toplum ve beklentiler hep daha genç,uzun yaşam ve güzellik üzerine kurgulansa da diş sağlığının bu beklentiler içinde önemi anlaşılmamıştır.

Yaşlanmak son  yapılan çalışmalarda bir hastalık olarak incelenmektedir. Kromozomları bozan en önemli faktör kronik yani vücutta sinsi olarak bulunan enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonun başında diş eti hastalığı gelir. Ne kadar iyi beslenip,spor yapsak ve uyusak da diş eti sağlığı bozuksa bu durum yaşlılığı hızlandırır. Diş eti hastalığı bir yandan bu etkiyi yaparken bir yandan da diş kayıplarına neden olmaktadır. Diş kaybı başta fonksiyon eksikliği ile dişlerin yer değişmesine ve bozulmasına sebep olurken bir yandan da yüz şeklinin değişmesine yol açar. Sağlık her anlamda bütündür. Bütünlüğün bir noktada bozulması tüm sağlığı bozar.


Diş eti hastalığı nedir?


Dişi saran diş eti ve kemiğin iltihaplanması ve bunun sonucunda dişin sallanıp düşmesine sebep olan hastalıktır.Öncelikle diş eti vücuddan ayrı düşünülemez. Diş eti hasta olan biri şunu asla unutmamalıdır .Bu hastalık asla ağız içinde sınırlı kalmaz ve başta beyin olmak üzere tüm organları etkiler.


Son dönemde nörolojik hastalıkları olan ya da felç geçiren hastalarda yapılan çok yönlü çalışmalarda yoğun diş eti ve diş problemleri görülmüştür. 

Enfeksiyon diabet açısından da olumsuz etkileri olan bir hastalıktır. Diş etinde oluşan iltihap kan şekerinin regüle olmasını engeller.Stabil ve kontrollu diabette diş eti ve diş sağlığı çok önemlidir.Gebelik döneminde annenin diş sağlığı bebeğin doğum kilosunu etkilediği gibi hasta diş eti olan annelerde erken doğum riskini ortaya çıkarır. Psikolojik sıkıntılar,depresyon hemen herkesin sıkıntısı haline gelmiştir.Bu problemlerin tedavisinde kullanılan antidepresanlar hem diş sıkmayı tetiklediği gibi hem de ağız kuruluğu ve sonuçta diş problemleri yaratırlar.


İnsan bedenine iyi baktığı ve kendi sağlığını önemsediği anda diş ile başlamalıdır. Bedenimizi besleyen ağzımızdır.Ruhumuzu ise besleyen en başta içten gülebilmektir.

Sağlıklı dişler sağlıklı gülüşleri ve hayatı getirir.

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