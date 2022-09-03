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Diş Eti Hastalıklarına Dikkat!

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Dişeti hastalıkları nedeniyle çürüğü olmayan sağlam dişler bile kaybedilebilir. Bu nedenle diş çevresi dokuların (dişeti, kemik) sağlığının korunması da genel diş sağlığının korunması kadar önemlidir.
Diş Eti Hastalıklarına Dikkat!

Sağlıklı dişeti nasıl görünür?
Sağlıklı dişeti açık pembe renkli, mat, sert kıvamlıdır, diş yüzeyinde bıçak sırtı gibi sonlanır ve fırçalama sırasında kanamaz.

Dişeti hastalığı nedir?

Dişeti hastalığı daha çok dişler üzerinde biriken bakteri plağı nedeniyle oluşan iltihabi bir hastalıktır. Dişler üzerinde oluşan açık sarı renkte, yumuşak, yapışkan, uzaklaştırılması zor, kolonize olmuş bakterilerden oluşan bir biyofilm tabakasıdır. Plak içerisindeki bakterilerin salgıladığı kimyasal maddelerin dişetlerine ve dişeti altındaki kemiğe zarar vermesi sonucu dişeti hastalıkları oluşur.

 

En sık görülen diş hastalıkları nelerdir?

İltihabi hastalık sadece dişetini etkilemiş ise "Gingivitis", dişeti altındaki kemiği de etkilemiş ise "Periodontitis" adını alır. Bazı kişilerde gingivitis tedavi edilmezse periodontitise dönebilir ve periodontitisin tedavi edilmediği durumlarda ise zamanla dişlerde sallanma ve hatta kayıplar oluşabilir. Diş etlerinde kanama neden olur? Dişeti hastalığına sahip bireylerde; dişetlerinde kızarıklık, şişlik ve genellikle fırçalama sırasında kanama, ağız kokusu, dişlerin yer değiştirmesi ve uzaması, dişeti çekilmesi gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtiler arasında en sık görüleni dişeti kanamasıdır.

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