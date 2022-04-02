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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan ayında ağız kokusu nasıl önlenir

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan ayında ağız kokusu nasıl önlenir?
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan ayında ağız kokusu nasıl önlenir

Oruçluyken ağız kokusu yaşamamak isteyen vatandaşlar oruçluyken diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. İşte Ramazan'da ağız kokusunu önleme yolları ve diş fırçalamanın oruca etkisine dair detaylar…

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun, misvak parçalarının veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

RAMAZAN’DA AĞIZ KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan’da diş sağlığı hakkında bilmemiz gerekenleri ve ağız kokusu ile nasıl başa çıkabileceğimizi aktardı. en önemli sorun olan ağız kokusuna değinen Kökdemir, ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden meydana gelmediğini belirtti. En büyük sebebi diş eti iltihabıdır. Ayrıca protezler de ağız kokusu yapabilir. Diğer taraftan bronşlar ve mideyle ilgili kokular da meydana gelebilir. Bilhassa, daha önce yediğimiz gıdalar ve midenin boş olması, koku olasılığını artırır. Geniz eti akıntıları da koku yapabilir. Ağız bakımı özellikle sahurda yeterince iyi yapılmadığında koku daha da artabilir. Ağız spreyleri oruçluyken de rahatlıkla kullanılabilir, kokuyu gideren ağız gargaraları ise yutmamak kaydıyla gün içinde birkaç kez tekrarlanabilir. Ayrıca tükürük salgısını arttırıcı tedbirler bu kokuyu baskılar. Ramazandan önce de kişiler diş bakımı yaptırırsa böyle bir sorunla karşılaşmaz.

Evet, özellikle iftarda ve sahurda yenilen yemeklerden sonra ağızdaki dengeler tamamen bozulur, asit oranı artar. Dolayısıyla bakteri çoğalması için uygun ortam oluyor. Yemek yenildikten sonra hemen yatıldığı için ağız içi harareti artar, daha çok bakteri üreyebilir. Bu dönemde dikkat edilmezse, diş çürükleri artar.

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