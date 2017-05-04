Diş fırçalarken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Her gün diş fırçalamak, diş bakımı için yeterli değil. Uzmanlar, kullanılacak diş fırçasından macununa, yanlış teknikle fırçalamaktan diş ipi kullanımına kadar birçok parametrenin ağız ve diş sağlığı açısından kritik olduğunu söylüyor.

DİŞ FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAYIN

Sürekli kullanıldığında diş fırçasının ortalama ömrü üç ay. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanın değişmesi gerekmekte. Kıvrılmış veya kırılmış kıllar dişleri düzgün şekilde temizleyemez.

YETERİNCE ZAMAN AYIRIN

Bir diş fırçalama seansı için önerilen süre iki dakikadır. Ortalama bir kişinin dişlerini fırçalama süresi ise sadece 45 saniyedir. 2 dakikadan kısa fırçalama, diş macunundaki florürün diş minesine ulaşması için yeterli bir zaman değildir. Fırçalama süresi kısaldıkça ağız hijyeni eksik yapılır.

AĞZI SU İLE DURULAMAYIN

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, ağzınızı suyla çalkalamayın! Diş macununu tükürüp atabilirsiniz. Ağzınıza su girdiğinde diş macununuzdaki florürün verimliliği düşer. Su yerine florür içeren bir gargara veya ağız yıkama suyu kullanın. Ayrıca su içmek veya içecek tüketmek için dişlerinizi fırçaladıktan sonra en az yarım saat bekleyin.

DİŞ İPİ KULLANIN

Diş fırçasının ulaşamadığı dişler arasındaki artıkları çıkarmak için günde en az bir kez diş ipi kullanmak gerekir. Fırçalama ve diş ipi ile çıkartılmayan artıklar dişlerinizde bakteri cenneti oluşturur. Günün sonunda hep diş ipi kullanın.

DİLİNİZİ TEMİZLEYİN

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağız kokusunu önlemek için dilinizi mutlaka temizleyin. Dil temizleyicisi kalan bakterileri dilden sıyırır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra dilinizi temizlemek için fırçanızın kıllarını da kullanabilirsiniz. Dişlerinizi her fırçaladığınızda dili temizlemek önemlidir.

SERT DİŞ FIRÇASI KULLANMAYIN

Kıllar çok sert ise diş etinize zarar verebilirler. İhtiyacınız olan tek şey, dişlerin arasına sıkışmış yiyecek parçacıklarını çıkarmak için bir fırçadır. Yumuşak veya ekstra yumuşak kıllı diş fırçası kullanın.

YANLIŞ TEKNİKLE FIRÇALAMAK

Dairesel hareketler, dişler arasındaki boşlukların temizlenmesinde daha nazik ve etkilidir. Diş fırçası hem dişler hem de diş etleri ile temas etmelidir. Geniş yan yana hareketler, dişlerinizle diş etleri arasındaki yumuşak doku astarına zarar verebilir. Fırçanızı ön ve alt dişlerin arkasında dikey olarak eğin ve fırçanın sadece ön yarısını kullanarak yumuşak hareketler yapın.

YANLIŞ AÇIYLA FIRÇALAMA

Fırçanızı daima 45 derecelik bir açıda tutun ve kısa dairesel hareketler yapın. En etkin temizleme açısı budur. Diş fırçasını bu şekilde kullanmak diş eti çizgisinin altında ve üstünde mükemmel temizliği garanti eder. Dişler ve diş etleri arasını temizlemek için kılların orta satırını kullanın. Diş eti çizgisini doğru şekilde temizlemek, renk kaybını ve daha da önemlisi boşlukları ve diş eti hastalıklarını önler.

ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI TERCİH EDİN

Elektrikli bir diş fırçasını kullanmanın avantajı daha az çaba sarf ederek ağzınızda ulaşılması zor yerlere ulaşmanın daha kolay olduğudur.

DİŞLERİ GÜNDE DÖRT KEZ FIRÇALAMAK

Dişlerinizi günde iki defadan fazla fırçalamaya gerek yok. Bazı insanlar dişleri günde üç veya dört kez (genellikle her yemekten sonra) fırçalamanın daha uygun olduğunu düşünür. Günde iki defadan fazla fırçalamak diş ve diş etlerinize zarar verebilir.