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Diş fırçanızı banyoda saklamayın!

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Diş fırçanızı banyoda saklamayın!
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu alışkanlığımız konusunda uyarıyor: Diş fırçanızı banyoda saklamayın! Peki neden?

Hepiniz diş fırçanızı yıllardır banyonuzda, aynanızın önünde saklıyorsunuz, değil mi? Peki sifonu çektiğinizde havaya karışan bakterilerin fırçanıza bulaşabileceğini hiç düşündünüz mü? Diş Hekimi Pertev Kökdemir uyarıyor: “Diş fırçanızı banyoda, özellikle de klozete yakın bir şekilde asla saklamayın!”

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin banyo temizliği ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, banyonuzdaki diş fırçaları çok miktarda bakteri barındırabilir. Ayrıca araştırmacılar diş fırçanızı mikroplardan korumak için ilk yardım dolabına veya seyahat kabına koymanın da kötü bir tercih olduğunu özellikle belirtiyor. Mikropların yayılmasını en aza indirmenin yolu, tuvalette sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmanızdan ve bunu alışkanlık haline getirmenizden geçiyor.

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KLOZET KAPAĞINIZ KAPALI OLSUN

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Banyoda aynamızın önündeki, özellikle birden fazla fırçanın bir arada bulunduğu diş fırçası saklama bardaklarında bakteriler fırçadan fırçaya geçebilir. Diş fırçanızı, diğer diş fırçalarıyla temas etmeyecek şekilde yüksek bir yerde muhafaza etmeli ve mikropların yayılmaması için sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatmalısınız” diyerek uyarıyor.

TOZ VE BAKTERİLERDEN KORUYUN

Kökdemir, “Ayrıca sabah ve akşam olmak üzere iki farklı diş fırçası kullanarak bir sonraki diş fırçalamaya kadar fırçanızın tamamen kurumasına olanak tanıyabilirsiniz. Tabii üzerinde havalandırma delikleri bulunan kapaklı diş fırçalarından kullanmak da fırçanın üzerine gün boyu tozların ve bakterilerin yerleşmesini azaltır” diyor.

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ODANIZIN BİR KÖŞESİNDE KURUTUN

Özellikle evde çocuğu olan ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Diş fırçanızı banyodan yayılan mikroplardan korumak için kapalı alanda saklıyor olabilirsiniz. Fakat diş fırçalarınızı küçük ilaç dolabı veya diş fırçaları için yapılmış kutulara koymak, fırçanızın kurumasını engelleyip bakteri oluşumuna sebebiyet verir. Bu yöntem de sağlıklı bir yöntem değildir. Kullandıktan sonra fırçanızı iyice durulayın, havayla kuruması için yatak odanızın bir köşesinde fincanın içerisinde dik şekilde saklayın. Üç ayda bir diş fırçanızı mutlaka değiştirin” diyerek tavsiyelerde bulunuyor.

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