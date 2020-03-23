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Diş hekiminden uyarı: Koronavirüs salgını döneminde randevularınızı erteleyin

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Salgını nedeniyle acil durumlar dışında sağlık kuruluşlarına gitmeme uyarısı yapıldı
Diş hekiminden uyarı: Koronavirüs salgını döneminde randevularınızı erteleyin

Diş Hekimi Ömer Kazancı, Koronavirüs (Kovid-19) salgını görüldüğü sırada acil durum olmadıkça diş randevularının ertelenmesi gerektiğini söyledi. 

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için vatandaşları "acil durumlar dışında sağlık kuruluşlarına gitmemeleri" konusunda uyarırken, bir uyarı da diş hekimlerinden geldi. Diş Hekimi Kazancı, salgın nedeniyle vatandaşların acil durumlar dışında diş hekimleriyle randevularını ertelemeleri gerektiğini söyledi. 

Hastalık nedeniyle özel tedbirler alması gereken meslek gruplarının başında diş hekimlerinin geldiğini belirten Dt. Ömer Kazancı," Diş hekimlerinin çalışma alanı olan ağız içi ortam çalışma esnasında etrafa çok sayıda tükürük partikülünün yayılmasına sebep olması nedeniyle diş hekimlerinin ve ortamda bulunan diğer hasta ve refakatçilerinin yüksek risk grubuna girdiğini söylemek sanırım yanlış olmayacaktır" dedi.

Kazancı, diş Hekimine gitmeyi gerektirecek acil durumları şöyle sıraladı:

.Şiddetli diş ağrısı

.İlerlemiş diş enfeksiyonları

.Beslenmeyi ciddi şekilde engelleyen diş problemleri

.Cerrahi işlem sonrası oluşan kanama ve şiddetli ağrı şikayetleri

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