  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.094
  • Dolar 18.2236
  • Euro 18.3163
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Diş hekimine gitmek sizi bunama riskinden kurtarabilir mi?

» »
Finli araştırmacılar, diş eti hastalığından ve diş kaybından muzdarip insanların, bunama yaşama olasılığının kabaca beşte bir oranında daha fazla olduğunu buldu.
Diş hekimine gitmek sizi bunama riskinden kurtarabilir mi?

Diş hekimine gitmek angarya gibi gelebilir. Ancak Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, düzenli kontroller yaptırmanın gerçekten önemli olduğunu öne sürüyor, çünkü demanstan korunmanıza yardımcı olabilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, uzmanlar, diş sağlığının “izlenmesi ve yönetiminin” bu durumu önlemede anahtar olabileceğini öne sürdüler.

ARALARINDAKİ İLİŞKİ İNCELENMEYE DEVAM EDİLMELİ

Son on yılda, birkaç çalışma, kötü ağız sağlığı ve bunama arasında benzer bir bağlantı ortaya çıkardı. Bu da bazı araştırmacıların, durumun diş eti hastalığının kendisinden kaynaklanabileceğini tahmin etmelerine neden oldu. Diş eti kanamasına neden olan aynı bakteri, sağlık görevlilerinin organa zarar verebileceğine inandığı beyne ulaşabilir.

Ancak yeni çalışmayla bile, kötü ağız sağlığının bunamaya kesinlikle neden olduğuna dair bir kanıt yok. Finlandiya araştırması da sadece gözlemseldir.

Bağlantı aslında tam tersi bir nedenle olabilir. Uzmanlar, hastalığın erken aşamasında olan insanların dişlerini fırçalamayı unutabileceğini de savunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cildi parlatacak doğal bileşenler08 Eylül 2022 Perşembe 13:57
  • Bu yiyeceğe dikkat! Bel ağrısını şıp diye kesiyor08 Eylül 2022 Perşembe 12:29
  • Aşısı vardı, hapı da üretildi... Migrene ilk ilaç08 Eylül 2022 Perşembe 12:27
  • Bilimsel araştırma: Diyet içecekler kalbe zarar veriyor08 Eylül 2022 Perşembe 12:02
  • Strese karşı kalkan görevi üstleniyor!08 Eylül 2022 Perşembe 10:14
  • Sirke ile birleştirildiğinde zayıflamayı sağlıyor08 Eylül 2022 Perşembe 08:15
  • Gluten Hassasiyeti Nedir?08 Eylül 2022 Perşembe 08:01
  • DSÖ açıkladı: Covid-19 ve maymun çiçeği vakalarında düşüş yaşanıyor07 Eylül 2022 Çarşamba 22:49
  • Fiziksel aktiviteler meme kanseri riskini düşürüyor07 Eylül 2022 Çarşamba 20:19
  • Covid-19 sonrası kalpte hangi sorunlar oluşabilir07 Eylül 2022 Çarşamba 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti