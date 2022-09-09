Diş hekimine gitmek sizi bunama riskinden kurtarabilir mi?

Finli araştırmacılar, diş eti hastalığından ve diş kaybından muzdarip insanların, bunama yaşama olasılığının kabaca beşte bir oranında daha fazla olduğunu buldu.

Diş hekimine gitmek angarya gibi gelebilir. Ancak Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, düzenli kontroller yaptırmanın gerçekten önemli olduğunu öne sürüyor, çünkü demanstan korunmanıza yardımcı olabilir.

Daily Mail’de yer alan habere göre, uzmanlar, diş sağlığının “izlenmesi ve yönetiminin” bu durumu önlemede anahtar olabileceğini öne sürdüler.

ARALARINDAKİ İLİŞKİ İNCELENMEYE DEVAM EDİLMELİ

Son on yılda, birkaç çalışma, kötü ağız sağlığı ve bunama arasında benzer bir bağlantı ortaya çıkardı. Bu da bazı araştırmacıların, durumun diş eti hastalığının kendisinden kaynaklanabileceğini tahmin etmelerine neden oldu. Diş eti kanamasına neden olan aynı bakteri, sağlık görevlilerinin organa zarar verebileceğine inandığı beyne ulaşabilir.

Ancak yeni çalışmayla bile, kötü ağız sağlığının bunamaya kesinlikle neden olduğuna dair bir kanıt yok. Finlandiya araştırması da sadece gözlemseldir.

Bağlantı aslında tam tersi bir nedenle olabilir. Uzmanlar, hastalığın erken aşamasında olan insanların dişlerini fırçalamayı unutabileceğini de savunuyor.