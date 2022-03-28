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Diş Hekimlerinin Maliyeti Yüzde 200 Arttı

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Sağlık sektörünün önemli bir halkası olan diş hekimleri de artan maliyetler ve ithal malzemeler nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Dolgu, ölçü, cerrahi malzemelerin fiyatları yüzde 200 arttı.
Diş Hekimlerinin Maliyeti Yüzde 200 Arttı

Sağlık sektörünün önemli bir halkası olan diş hekimleri de artan maliyetler ve ithal malzemeler nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Diş Hekimi Şener Tan, Sözcü WEB TV'ye açıklamalarda bulundu. “Personel, kira, elektrik, su, doğal gaz artışları muayenehaneleri ve diş hekimlerini zorluyor. Maliyetlerimiz yüzde 200 arttı. Artık kendi emeklerimizden fedakârlık ediyoruz” diyen Tan, şunları söyledi:

700 TL’DEN 1700 TL’YE YÜKSELDİ

– Diş hekimliğinde kullandığımız malzemelerin yüzde 99'u ithal kaynaklı… Sarf malzemesi dediğimiz dolgu, ölçü, cerrahi malzemelerin de neredeyse tamamı yurt dışından geliyor. Bunların içinde en önemlilerinden biri implantlardır. Kurun artması, tedarik zincirindeki aksaklıklar maliyetleri giderek arttırıyor. Maliyetlerimiz son dönemde yüzde 200 arttı.

– Geçen yıla oranla baktığımız zaman bir ürünü 100 Euro karşılığı 700 liraya alırken, şimdi 100 Euro karşılığı 1600-1700 liraya alıyorsunuz. Bunu hastaya da yansıtamıyoruz. Kendi emeklerimizden fedakârlık ediyoruz. Özellikle personel, kira, elektrik, su, doğal gaz artışları, muayenehane kiraları da diş hekimlerini zorlamakta.

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