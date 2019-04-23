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Diş Hekimliği Alanında Meydana Gelen Gelişmeler ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Yakın Doğu Üniversitesinde Öğrencilere Anlatıldı…

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Diş Hekimliği Alanında Meydana Gelen Gelişmeler ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Yakın Doğu Üniversitesinde Öğrencilere Anlatıldı…
Diş Hekimliği Alanında Meydana Gelen Gelişmeler ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Yakın Doğu Üniversitesinde Öğrencilere Anlatıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından, Periyodik diş hekimliği etkinliklerinin devamı niteliğinde dijital diş hekimliği alanında güncel yaklaşımlar, gelişmeler, yeni teknikler, farklı restorasyon tipleri gibi başlıkları içeren “Dijital Diş Hekimliği: Yeni Çağ” ve “Adezim Restorasyonlara Karşı Tam Kronlar” başlıklı konferans verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesi altında iki oturumda gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak Georgia Medikal Koleji Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Arun Nayyar katıldı.

Protetik Restorasyonların Üretiminin Otomasyonuna Yönelik Başlıklara Yer Verildi...

Yapılan sunumda, teknolojinin son 20 yılda gösterdiği gelişme, bilgisayar destekli dizayn ve üretim sistemi diş hekimliğini de etkilediği ve diş hekimliğinde devrim yaratan bu yöntein 'Dijital diş hekimliği' kavramını ortaya çıkardığı belirtildi. Diş hekimleri ve protez teknisyenleri için birçok işlevsel avantaja sahip olan bu sistemlerin, kullanılan malzeme ve tekniklerle beraber uzun ömürlü protez tedavilerine olanak sağladığı vurgulandı.

Günün Anısına Teşekkür Plaketi Takdim Edildi...

Önemli konu başlıklarının ele alındığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören konferans, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Mutahhar Ulusoy tarafından Prof. Dr. Arun Nayyar’a teşekkür plaketi takdim edilmesi ile sona erdi.

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