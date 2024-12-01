“Diş Hekimliği Güz Sempozyumu 2024” yoğun katılımla gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) iş birliğinde düzenlenen “Diş Hekimliği Güz Sempozyumu 2024” alanın uzmanlarını bir araya getirdi. Güncel teknolojilerden klinik deneyimlere kadar pek çok konunun tartışıldığı sempozyum; diş hekimliği öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlarken aynı zamanda klinik uygulamalardaki yeniliklerin paylaşılmasıyla da sektördeki ilerlemelere ışık tuttu.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan sempozyumun açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı da olan Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Aksoy, Diş Hekimliği Fakültesi Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı ve Diş Hekimliği Fakültesi beşinci sınıf öğrencisi olan NCADS Başkanı Stj. Dt. Ahmet Kayhan gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı eğitmeni Ai. Prof. DUX da açılışta katılımcılara seslendi.

Dijitalleşmenin ve yeni yaklaşımların diş hekimliğine yansımaları

Sempozyumda; Protetik Diş Tedavisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Ozan, “İmplant Üstü Uygulamalarda Tam Dijitalleşmek: Makineler İnsan İşçiliğini Bitiriyor mu?” başlıklı sunumunda, dijital teknolojilerin diş hekimliğinde yarattığı değişimi değerlendirdi ve tam dijital iş akışının önemi vurguladı. Estetik diş hekimliğine dair önemli bilgiler aktaran Dr. Dt. Mehmet Dikmen ise “Doğal Bir Gülüş Yaratmanın Denklemi” sunumu ile estetik diş hekimliğinin bilimsel ve sanatsal boyutlarını detaylandırarak estetik bir restorasyon elde edebilmek için ipuçları verdi.

Prof. Dr. Sıdıka Akdeniz, “Ortognatik Cerrahide Gülüşten Havayoluna Sınırlar ve Gerçekler” üzerine yaptığı sunumda; çene ve yüz bölgesindeki anomalilerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesini ve bu alandaki güncel teknikleri aktarırken, Dr. Dt. Tolga Yüksel ise “Klinikte En Gizli Patolojiler” başlıklı konuşmasında diş hekimlerinin pratikte karşılaşabileceği teşhisi zor patolojilere dikkat çekti. Sempozyuma katkı sunan bir diğer konuşmacı olan Yakın Doğu üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Stj. Dt. Berkay Hamurcu ise “Endodontik Lezyonları Taklit Eden Radyolojik Görüntüler” sunumuyla; radyolojik görüntülerin doğru teşhisi ve ayırıcı tanısına dair bilgiler sundu.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü temsiliyetler kazanmalarını hedefliyoruz.”

Konuşmasında mesleki iş birliği ve güçlü ortak projelerin önemine değinen Prof. Dr. Umut Aksoy, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü temsiliyetler kazanmalarını hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, fakültelerimize bağlı öğrenci birliklerinin başarılarını gururla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın en güzel yansımalarından birinin de NCADS’nin faaliyetleri olduğunu belirten Prof. Dr. Umut Aksoy, NCADS hakkında da bilgiler paylaştı. NCADS’nın kısa sürede ulusal ve uluslararası alanda önemli bir yer edindiğinin altını çizen Prof. Dr. Aksoy, “Bu birlik, diş hekimliği ve toplum alanında akademik katkılar sunarak öğrencilerin uluslararası bilgi alışverişi yapmalarını ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca düzenlediği; seminer, webinar ve kongrelerle öğrencilerin ulusal ve uluslararası bağlantılar kurarak daha geniş bir perspektif kazanmalarını sağlıyor” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı: “Diş hekimliği yalnızca ağız sağlığını değil, bireylerin genel sağlık durumunu da etkileyen kritik bir alandır.”

“Bugün, köklü bir geçmişe sahip diş hekimliği mesleğini çağdaş bilimsel gelişmelerle birleştirerek toplumsal sorumluluk bilinciyle ele aldığımız bu anlamlı etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullanan Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı; sempozyumun, mesleki dayanışmayı artırırken, öğrencilerin de alanında önde gelen isimleri tanıma ve dinleme fırsatı yakaladığını belirtti. “Diş hekimliği yalnızca ağız sağlığını değil, bireylerin genel sağlık durumunu da etkileyen kritik bir alan” ifadelerini kullanan Yrd. Doç. Dr. Kırmızı, “Bu sempozyum, bilimsel bilgi birikimimizi artırmak, yenilikçi çözümler geliştirmek ve öğrencilerimize rehberlik ederek mesleğimizin geleceğini şekillendirmek için önemli bir fırsattır” dedi.

Stj. Dt. Ahmet Kayhan: “Diş hekimliği öğrencilerine yeni ufuklar açmayı, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve farklı kültürlerden öğrenciler arasında etkileşim sağlamayı hedefliyoruz.”

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin vizyon ve misyonuna değinen Stj. Dt. Ahmet Kayhan, “Diş hekimliği öğrencilerine yeni ufuklar açmayı, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve farklı kültürlerden öğrenciler arasında etkileşim sağlamayı hedefliyoruz” dedi. “Ulusal ve uluslararası bilgi akışını güçlendirmek, öğrenci değişimleriyle mesleki becerileri geliştirmek ve yeniliklere hızla uyum sağlamak, misyonumuzun temel unsurlarıdır” ifadelerini kullanan NCADS Başkanı Stj. Dt. Ahmet Kayhan, “Uluslararası başarılarımızla Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve adamızı gururla temsil ediyoruz” dedi.

Ai. Prof. DUX: “Teknoloji ve iş birliği, dezavantajlı bölgelerde ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak için güçlü araçlardır.”

Açılışta konuşan yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, ağız ve diş sağlığının bireylerin genel sağlık durumunu iyileştirmede kritik bir rol oynadığını vurguladı. Diş hekimliğindeki modern teknolojilerin, yapay zeka destekli teşhis yöntemlerinden 3B baskı uygulamalarına kadar uzanan yeniliklerle tedavi süreçlerini hızlandırdığını ve hasta odaklı çözümler sunduğunu ifade eden Ai. Prof. DUX, “Erken teşhis ve koruyucu uygulamalar hem bireylerin hem de toplumların sağlıklı bir geleceğe ulaşmasında büyük önem taşıyor. Teknoloji ve iş birliği, dezavantajlı bölgelerde ağız ve diş sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak için güçlü araçlardır” dedi.