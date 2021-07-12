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Diş iltihabına ne iyi gelir? Diş iltihabı nasıl geçer?

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Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle oluşan diş eti iltihabı, ağız sağlığına özen göstermeyen kişilerde sıklıkla görülen bir hastalık olarak biliniyor.
Diş iltihabına ne iyi gelir? Diş iltihabı nasıl geçer?

Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle oluşan diş eti iltihabı, ağız sağlığına özen göstermeyen kişilerde sıklıkla görülen bir hastalık olarak biliniyor. Bununla birlikte genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve diğer sebepler de diş etlerinin enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Diş eti hastalıklarına zamanında müdahale edilmezse hastanın birçok farklı organında ve uzvunda şikayetler artabiliyor.

Peki diş eti iltihabını evde hafifletmek mümkün mü? İşte bazı çözüm önerileri…

Bitkisel ürünlerle gargara yapın: Zerdeçal, ada çayı ve zencefil gibi bitkisel gıdalarla pratik bir şekilde hazırlanacak gargaralar iltihapların daha fazla yayılmasına engel oluyor. Gargaranın yapılacağı çok sıcak ve soğuk olmamasına da ekstra özen gösterilmesi gerekiyor. Diş etleri bu dönemde son derece hassas olduğu için ılık su ile gargara yapılması tavsiye ediliyor.

Aloe Vera kullanın: Son yılların en gözde bitkilerinden biri olan Aloe Vera, birçok sağlık sorununun çok daha az hissedilmesini sağlıyor. Aloe vera bitkisinden elde edilen akışkan madde, parmak yardımıyla iltihaplı damaklara sürülebilir. Birkaç dakika bekletildikten sonra su yardımı ile gargara yapılır. 

Tuzlu su tercih edin: Diş eti iltihabına karşı tuzlu suyla gargara da uygulanabilir. Ancak ağızda yaralar varsa, tuzlu su bu yaralara zarar verebileceği için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Zerdeçal ile masaj yapın: Zerdeçal ve az miktarda suyu karıştırıp diş etlerinize masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika bekledikten sonra diş etlerinize yine birkaç dakika masaj yapın. Daha sonra ağzınızı suyla çalkalayın. Zerdeçal, ağızda oluşan bakteri ve enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Diş taşı temizliği: Zaman içerisinde oluşan taşlar hem diş ağrısına hem de enfeksiyona doğrudan sebebiyet veriyor. Doktorlar sadece 10-15 dakika süren tek bir seansta diş taşlarının tamamını alabiliyor.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sürekli kanama: İltihaplı diş eti hastalıklarında erken teşhis ve müdahale son derece kritik bir öneme sahip. Bu nedenle hastalar dişlerine olduğu kadar diş etlerine de özenle yaklaşmalıdır. Sadece diş fırçalarken değil yemek yerken ve gündelik işler sırasında diş etlerinin kanama emareleri göstermesi en büyük belirtilerden biridir.

Renk değişimleri: Sağlıklı diş etleri pembe ya da kırmızı renginde olur. Giderek beyazlayan ve renk değişimleriyle sağlıksız bir görüntü ortaya çıkan diş etleri, enfeksiyon belirtileri göstermektedir.

Dişlerde hassasiyet: Konuşurken, yutkunurken ve yemek yerken diş etlerinde büyük bir hassasiyet oluşur. Bu hassasiyet ilerlediğinde bazı dişler sallanmaya başlayabilir.

Ağız kokusu: Enfeksiyon her neredeyse orada koku oluşturur. Özellikle diş eti enfeksiyonlarında bu koku, alınan tüm önlemlere rağmen geçmez.

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