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Diş iltihabına ne iyi gelir? Diş iltihabı nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur, belirtileri nelerdir?

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Diş iltihabına ne iyi gelir? Diş iltihabı nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur, belirtileri nelerdir?
Diş iltihabına ne iyi gelir? Diş iltihabı nasıl geçer? Diş iltihabı neden olur, belirtileri nelerdir?

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDİR?

Diş eti iltihabı, yaygın olarak bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına ilişkin bir hastalıktır. Yetişkin bireylerde diş kaybının başlıca nedenlerinden bir tanesi olan gingivitis, genellikle küçük boyutlu iltihaplar şeklinde gelişir.

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Oluşum yerine göre kişiye herhangi bir rahatsızlık vermeyebileceği gibi bazı durumlarda ve özellikle de büyük inflamasyonlar söz konusu olduğunda çiğneme, konuşma ve yemek yemede güçlük çekilmesine neden olabilir.

Basit bir hastalık olan diş eti iltihabı genellikle dişlerin uzun süre ve düzenli fırçalanması ile diş ipi kullanımı sonucunda kısa bir süre içerisinde iyileşir. Fakat ağız bakımına özen gösterilmemesi durumunda hastalık ilerleyerek ağızda farklı bölümlerde de iltihap oluşumuna neden olabilir ve diş kaybına kadar ilerleyebilir.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş eti iltihabı hastalığı basit düzeyde ise birçok insan tarafından fark edilemeyebilir. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa da diş etlerinde iltihaplanma söz konusu olabilir. Fakat iltihabın boyutu arttıkça veya bulunduğu yer belirtilerin hissedilmesine daha açık olan bir bölge ise gingivit kendini birtakım belirtilerle gösterir. En yaygın şekilde görülen diş eti iltihabı belirtileri şunlardır:

- Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler
- Beyaz renkli iltihabi oluşumlar

- Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama
- Diş eti çekilmesi
- Dişlerde gevşeklik (sallanma)
- Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı
- Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet
- Ağız kokusu.

DİŞ ETİ İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Diş eti iltihaplanması altında başka bir sebep yoksa birkaç günde kendiliğinden geçmektedir. Fakat bu sürede ağız ve diş bakımının düzenli bir şekilde yapılması ve gerekli özenin gösterilmesi iltihaplanmaya iyi gelecektir.

Diş etinde oluşan iltihaplanmanın kısa sürede geçip diş etlerinizin eski pembe rengine dönmedi için şunları yapmanızda fayda olacaktır;

- Dişlerinizi günde en az iki defa yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla fırçalamak

- Doğru diş fırçalama tekniğini uygulamak
- Günde en az bir kez diş ipi kullanmak
- İki günde bir ağız bakım gargarası kullanmak
- Kaliteli ürünler, diş macunları kullanmak.

DİŞ ETİ İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Diş eti iltihabı tedavisi, hastanın durumuna ve hastalığın altta yatan sebeplerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Diş hekimi hasta için en doğru tedaviyi belirler ve teşhis ne kadar erken olursa diş eti iltihabı o kadar kolay bir şekilde tedavi edilir.

Diş eti iltihabı tedavisinde hastanın durumuna bağlı olarak genellikle antibiyotik kullanımı, profesyonel diş temizliği ve ameliyat ile tedavi şekilleri önerilir.

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