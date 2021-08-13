Diş İpi Nasıl Kullanılır?

Dişler, güzel bir gülüş için gerekli olmasının yanında sindirim sisteminin ilk yapı taşları arasında yer aldığı için oldukça önemlidir. Sağlıklı dişler, hem estetik olarak güzel görünmekte hem de besinleri daha kolay parçalamamıza yardımcı olmaktadır. Diş ve ağız temizliğinin olmazsa olmazları ise diş fırçaları ve diş macunu olarak bilinir ancak bu bilgi eksiktir. Diş temizliğini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmek için diş ipi de olmazsa olmazdır. Ülkemizde de artık değeri anlaşılan diş ipi nasıl kullanılır yazımızda detaylıca anlatmaya çalıştık.

Diş ipleri, icat edildiği ilk dönemlerde bükümlü ipek lifler kullanılarak yapılmıştır. İpek liflerle yapılan bu uzun iplikler zaman içerisinde yerini çok daha uzun süre kullanılabilen plastik ya da naylon lifler kullanılarak yapılan iplere bırakmıştır. Üreticiler bazen diş ipi kullanımını daha efektif hale getirmek için iplere nane gibi ferahlatıcı aromalar da eklemektedir.

DİŞ İPİ NASIL KULLANILIR?

Diş fırçaları diş temizliğini tamamlayamamaktadır çünkü bakteri plağını tamamen yok edememektedir. Bunun sebebi ise diş fırçalarının diş aralarına tamamen girememesidir. Zor bölgeler olan diş aralarını temizlemek için ise diş ipleri kullanılmaktadır.

Diş ipini kullanmak için eczaneden aldığınız diş ipinin büyük bir parçasını orta parmağınıza dolamalısınız. Diğer elinizin orta parmağına ise dişinizi temizlediğiniz sırada ipin kullandığınız kısmını dolayacağınız için iki elinizi de iyice temizlediğinizden emin olmalısınız. İpi orta parmağınıza doladıktan sonra yaklaşık 2- 3 cm boşluk bırakacak şekilde ipi gerin ve olabildiğince yumuşak hareketler ile gerdiğiniz ipi dişinizin arasında yerleştirin. Daha sonra diş ipi, diş etinizin hizzasına geldiği zaman ipi dişe doğru yaslayarak C şekline getirin ve diş ile diş etinin arasında kalan boşluğa oturtun. Diş ipini, dişiniz ile temas edecek biçinde tutun ve dişin yan yüzeyinde aşağı yukarı kaydırın. Aynı işlemi bütün işlerinizde uyguladığınız zaman dişlerinizdeki plaklar ve bakteriler temizlenecektir.

DİŞ İPİ NE İŞE YARAR?

Diş iplerinin asıl işlevi diş fırçasının erişemediği diş aralarını plaklardan ve bakterilerden arındırabilmektir. Diş fırçası kullanımı sırasında ne kadar dikkat edersek edelim daima zorlu bölgelerde yemek artıkları kalmaktadır. Bu bölgeler temizlenmediği takdirde plak ve bakteri oluşumu kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden ağız içi bakımı yapılırken diş ipi kullanmak oldukça önemlidir.

DİŞ İPİ YERİNE NORMAL İP KULLANILIR MI?

Hiçbir uzman dişlerde diş ipi yerine normal ip kullanımını önermemektedir. Normal ipler hem üzerinde bazı bakteriler bulundurabilir hem de işlem sırasında kopacağı için diş etlerinizi tahriş edebilir. Bu sebeple hiçbir zaman diş temizliği sırasında normal ip kullanmamalısınız.

DİŞ İPİ HAFTADA KAÇ KEZ KULLANILIR?

Diş ipleri ağız bakımı için son derece önemli bir üründür ve günde en az bir kere kullanılmalıdır. Her diş fırçalama işleminde kullanılabilen diş ipleri, uzun süreli bir temizleme süreci gerektirebileceği için diş iplerinin genel olarak kullanıcılar tarafından sadece geceleri kullanılmaktadır.

KÜRDANLI DİŞ İPİ KULLANIMI

Kürdanlı diş ipleri günümüzde çoğu insan tarafından tercih edilmektedir. Bu ipler hem kullanım kolaylığı sağlamakta hem de rahatlıkla taşınabilir olduğu için işlemi de kolaylaştırmaktadır. Ergonomik biçimde tasarlanmış olan bu ipler, bakterilerin ve plakların temizlenmesine yardımcı olmaktadır.

DİŞ İPİ DİŞLERİN ARASINI AÇAR MI?

Birçok insan diş iplerine karşı büyük bir ön yargı içerisindedir. Bu ön yargılardan birisi ise diş iplerinin dişlerin arasını açtığı yanılgısıdır. Uzmanların da söylediğine göre diş ipleri hiçbir şekilde dişlerin arasının açılmasına neden olmaz ya da diş yapısını bozmaz. Çok yakın dişlere sahip kişilere ise yassı ve mumlu diş ipleri önerilmektedir.

DİŞ TELİ VARKEN DİŞ İPİ NASIL KULLANILIR?

Diş teli tedavisi sırasında diş ipi kullanmak biraz daha zorlayıcı olabilmektedir. Dişlerinizde tel varsa diş ipi kullanmanın tek yolu diş ipini tellerin altından geçirmektir. Bu işlemin de en hızlı şekilde yapılması için ucunda bir düğüm bulunan ve son derece ince, esnek bir plastik olan diş ipi geçirici kullanılması gerekmektedir.