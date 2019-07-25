Dış kulak enfeksiyonunun belirtileri neler?

Kulak ağrısı ve tıkanıklık yaz aylarında çok sık yaşanan sorunlardan… Dış kulak enfeksiyonu ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. A. Hakan Birkent, önemli uyarılarda bulundu. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar…

HAVUZ SUYU KULAKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Yaz aylarında kulaklarımızla ilgili yaşadığımız problemlerde artış izlenmektedir. Bu anlamda en sık karşılaştığımız problemler genellikle dış kulak yolu enfeksiyonları olmaktadır. Yaz ve tatil döneminin kaçınılmaz bir parçası olan havuz ve deniz sonrası dış kulak yolu enfeksiyonları sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu artışın sebepleri arasında özellikle havuz sularının temizliği konusundaki yetersizlikler başlıca rol oynamaktadır. Bununla birlikte havuz suları temiz olsa dahi yüksek pH oranına sahip olmaları nedeniyle dış kulak yolumuzdaki düşük pH oranını yükselterek enfeksiyonlara zemin hazırlayabilmektedir. Ayrıca suyla aşırı temas dış kulak yolu cildi tarafından üretilen ve cildi enfeksiyonlara karşı koruyan salgıda azalmaya yol açmaktadır. Bir diğer sık yapılan hata ise havuz ve deniz sonrası ortaya çıkan kulak tıkanıklıklarında kulak temizleme çubuğu kullanımıyla ilgilidir. Sıklıkla kulak kirleriyle de birliktelik gösteren bu durumlarda sık ve agresif olarak kulak temizleme çubuğu kullanımı dış kulak yolu cildini tahriş ederek yine enfeksiyonlara zemin hazırlayabilmektedir. Özellikle şeker hastalarında dış kulak yolu enfeksiyonları daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle şeker hastalarının bu açıdan daha dikkatli olmaları faydalı olacaktır.

Kulakta tıkanıklık ve ağrı şeklinde kendisini gösteren bu enfeksiyonlarda mutlaka bir KBB hekimi ile görüşmek ve muayene olmak gerekir. Zira kulaktan dolma bilgilerle, doktor önerisi dışında hazırlanan birtakım damlaları ya da suları kulak içerisine damlatmak gerek dış kulak yolunda ve gerekse de kulak zarında ciddi problemlere yol açabilmektedir. Önlem olarak ise özellikle havuz kullanımı esnasında silikon kulak tıkaçları ya da sıkı boneler kullanmak, kulakları bir havlu yardımı ile kurulayıp nemli bırakmamak ve kulak temizleme çubuğu kullanımından uzak durmak önerilebilir.

KİMLER DALMAMALI?

Kulak zarlarında delik olan kişilerin ve özellikle çocuklarda kulak zarına ventilasyon tüpü takılmış olanların havuz veya denizde ve genel olarak kulaklarını suya karşı korumaları gerekmektedir. Bu bireylerin havuz veya denizde kulak tıkaçları ve kulakları örten bir bone kullanarak yüzmesi önerilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Havuz veya deniz sonrası dış kulak yoluna su kaçması sıklıkla izlenen bir tablodur. Bu tür durumlarda çoğunlukla geçici olarak kulakta bir tıkanıklık yaşanır ve bu durum kısa bir süre içerisinde çoğunlukla kendiliğinden kaçan suyun çıkması ile birlikte düzelir. Eğer tıkanıklık devam ederse ve özellikle bu tıkanıklığa bir ağrı eşlik etmeye başlarsa o zaman bir dış kulak yolu enfeksiyonunu düşünmek doğru olacaktır. Bu tabloya sıklıkla kulak kepçesi etrafına dokunmak veya bastırmak ile artan bir hassasiyet ve ağrı da eşlik eder. İlerlemiş olgularda dış kulak yolu ödem nedeniyle belirgin oranda daralır, hassasiyet ve ağrı artar, işitme azlığı belirginleşir, dış kulak yolundan iltihabi bir akıntı izlenebilir ve yakın bölgedeki lenf bezelerinde şişlikler görülebilir. Bu tür bir durumda kesinlikle bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olmak gerekir.

EN ÇOK YAPILAN HATA

Sık yapılan hatalardan biri kulak temizleme çubuğu kullanarak bu tıkanıklığı açmaya çalışmaktır. Kulak temizleme çubuğu kullanımı tıkanıklığı gidermeyeceği gibi tam tersine dış kulak yolu cildinde yol açacağı tahriş ile birlikte enfeksiyonun daha da ilerlemesine zemin hazırlayacaktır. Ayrıca dış kulak yolunda olması muhtemel bir kir söz konusu ise onu da daha derine iterek tıkanıklığı daha da belirginleştirecektir. Bir diğer sık yapılan hata ise kulaktan dolma bilgilerle kulak içerisine birtakım hazırlama ya da doğal olduğu ifade edilen sıvılar damlatmaktır. Tam farmakolojik ve olası toksik etkileri bilinmeden kullanılan bu damlalar dış kulak yolu cildinde ve daha önemlisi kulak zarında ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle mutlaka bir KBB hekimi tarafından muayene edildikten sonra ve onun önerisiyle tedaviye başlamak gerekir.

ÇOCUKLARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle kulak zarlarına ventilasyon tüpü takılması ameliyatı geçirmiş olan çocuklarda kulakları mutlaka her ortamda su kaçmasına karşı koruyacak önlemlerin alınması gerekir. Bu amaçla özel olarak üretilmiş kulak tıkaçlarının ve kulak kepçesini saracak şekilde bonelerin kullanılması çoğunlukla yeterli olacaktır. Bunun dışında mümkün olduğu kadar dış kulak yolu nemli bırakılmamalı ve bir havlu yardımı ile olabildiğince kulak ve dış kulak yolu kurulanmalıdır. Kulak basıncını dengeleme konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan çocukların denizde derine dalmaları da kulak zarında barotravma ve hatta delinmeye kadar giden problemlere yol açabilmektedir. Bu konu hakkında da dikkatli olmak ve gereken uyarılarda bulunmak faydalı olacaktır.

TEMİZLEME İŞİNİ UZMANA BIRAKIN

Normalde kulak kendi kendini temizler. Ancak özellikle dış kulak yolu dar olan bireylerde ve sık kulak temizleme çubuğu kullananlarda dış kulak yolunda kulak kiri birikebilir. Bu tür durumlarda o kulakta bir tıkanıklık ve işitme azlığı hissedilir ve bu kulak kirinin temizlenmesi gerekir. Kulak kirini çıkarmak için kulağın içerisine çeşitli yabancı cisimler sokmak son derece tehlikelidir ve kulak zarına zarar verebilir. Bu nedenle mutlaka bir KBB hekimi tarafından temizleme işleminin yapılması gerekir.