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Dış Rumlardan yuvarlak masa toplantısı

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Dış Rumların yer aldığı 20’inci Dünya Kıbrıslılar Diasporası Konferansı çerçevesinde, yapılan yuvarlak masa toplantısında KKTC’nin “İslamlaştırılması” konusunun ele alındığı belirtildi.
Dış Rumlardan yuvarlak masa toplantısı

Haravgi gazetesi, yurt dışında yaşayan Rumların temsil edildiği “Dış Ülkelerde Yaşayan Rumlar Federasyonu” (POMAK), “Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) ile Yurt Dışında Yaşayan Genç Rumlar Dünya Federasyonu’nun (NEPOMAK), üç gündür devam eden konferans çerçevesinde, “Filoksenia” konferans merkezinde bir yuvarlak masa toplantısının yapıldığını yazdı.

Dış Rumların,  toplantı çerçevesinde, KKTC’nin “İslamlaştırılması “çabaları konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete toplantı salonunda, Kuzey’deki köyler ve tarihi eserlere ilişkin bilgiler ve fotoğraflarla birlikte bir raporun sunulduğunu da belirtti.

Habere göre “işgal altındaki bölgelerin belediye birliği” olarak nitelendiren birliğin, Başkan Yardımcılığını yapan Petros Kareklas, “Türkiye’nin, Kuzey’de ileriye götürdüğü siyasi İslamlaştırma’dan ve eğitimden” söz etti.

Kareklas, Kuzey’deki kiliselerin, camiye dönüştüğünü, anıtların tahrip edildiğini ayrıca Camii inşasına devam edildiğini savundu.

Kareklas, konuşmasında “MiaMilia”(Haspolat) bölgesinde, yanında dini okulun bulunduğu  Camii(Hala Sultan Camii) ” inşaatından ve Kıbrıslı Türklerin reaksiyonundan” söz etti.

Kareklas, Türkiye’nin bu “çabasının” bertaraf edilmesinin mümkün olup olmadığı veya zorlaştırmak için kendilerinin ne yapabileceklerininde kritik bir nokta olduğunu savundu.

Kareklas ayrıca bu “tehdidin” göğüslenmesi için de paralel bir siyaset ve stratejiye gereksinim olduğunu da ileri sürdü.

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